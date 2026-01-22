Nový trend ve změnách dodavatele energií: Zapomeňte na srovnávače, razí poradci služby s novým názvem Revido

„Změna názvu není samoúčelná, je to strategický krok, jenž posiluje naši pozici na trhu. Původní podobu jsme přerostli. Budujeme poradenskou službu, která kombinuje technologie a lidský přístup. Naším cílem je, aby každý klient měl jistotu, že může starosti s energiemi pustit z hlavy a je tu někdo, kdo se za něj v této oblasti orientuje,“ říká Tomáš Suchý, CEO a zakladatel služby, která v minulých letech pomohla ušetřit českým domácnostem průměrně 12 tisíc ročně na nákladech za energie.
Název Revido společnost volí kvůli revizi, kterou klientům kompletně zajišťuje, když poskytuje nejen kontrolu nastavení aktuálních smluv, ale i rady ohledně výběru správného produktu nebo způsobu nákupu. Zaměřuje se na to, aby uzavřené smlouvy odpovídaly reálným potřebám klienta a především chránily jeho peněženku.
Společnost se od roku 2020 vyvinula z poskytování služeb externího call centra energetickým dodavatelům a nyní, podle slov zakladatelů, chce být výhradně oporou pro své klienty. „Děláme vše pro to, aby lidé rozuměli tomu, proč změnu dodavatele dělají a jaké to bude mít konkrétní dopady na rodinný či firemní rozpočet. Název Revido vychází z potřeby přehodnocení a upření nového pohledu na staré problémy. Ukazuje, že máme schopnost pomoci lidem zorientovat se v jejich výdajích za energie a rozhodnutích. Vyjadřuje, že neprodáváme, ale radíme, to je pro nás hlavní,“ popisuje obchodní ředitel David Černohorský.
Podvody jsou čím dál propracovanější
České domácnosti stále nejsou ve změně dodavatele tak aktivní, jak by mohly. Přitom podle analýz společnosti má v Česku výhodnou cenu energií jen 20 % všech domácností. Zkušenosti expertů služby Revido ukazují, že se lidé zkrátka stále bojí možného podvodu či nevýhodnosti ukončení smlouvy. Také je brzdí složitost a nepřehlednost legislativy, a tak u stávajícího dodavatele zůstávají i přesto, že na nevýhodných smlouvách dlouhodobě prodělávají. Zvlášť citlivě tuto nejistotu vnímají například senioři, kteří se často potýkají s nedostatkem informací, obavami z administrativy nebo z digitálních nástrojů.
„Naši poradci potvrzují, že tyto obavy například právě u seniorů vůbec nejsou neopodstatněné, bohužel se totiž stále setkávají s čím dál promyšlenějšími pokusy o podvod. Proto ti, kteří využívají služby Revido, oceňují otevřenou komunikaci, lidský přístup a dlouhodobou péči,“ říká analytička Revido Kristýna Bajer s tím, že v některých situacích se naopak ukáže, že stávající smlouva je pro klienta výhodná a není potřeba nic měnit. A dodává: „Nejsme klasický průtokový srovnávač, kde klienta někdo zobchoduje a pak od něj dává ruce pryč. Často se také stává, že jsou lidé tlačeni do využití dalších služeb nebo nákupu produktů, o které ani nemají zájem a nepotřebují je. Klient potřebuje vědět, že kdykoliv se dostane do situace, kdy je třeba řešit cokoliv s energiemi, je tu někdo, kdo tomu rozumí a udělá to za něj.“
Největší české energetické poradenství Revido je pro koncové klienty zdarma a nenutí je při prověřování cen v kalkulačce zadávat osobní údaje, čímž se společnost vědomě vymezuje vůči anonymnímu světu online srovnávačů. Nejde o jednorázový algoritmický výstup, ale o ucelené poradenství a dlouhodobou péči, kde má každý klient svého vlastního energetického poradce, zná jeho jméno i specializaci a může se na něj kdykoliv obrátit. Experti společnosti tak varují před anonymními poradci, kteří nenabízejí řešení na míru.
O Revido
Firma začínala v roce 2020 jako malý projekt několika přátel a během pěti let vyrostla na tým zhruba 150 expertů na pobočkách v Praze, Plzni, Ústí nad Labem a Ostravě. Dnes se Revido postupně stává službou pro kompletní digitální správu výdajů za energie s partnerským přístupem.
Společnost také dlouhodobě rozvíjí partnerství s velkými společnostmi, kdy službu Revido mohou využít například klienti České spořitelny v mobilní aplikaci George pod názvem DEAP.
Zdroj: Revido