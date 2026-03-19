Nový úsek D48 u Palačova se otevře řidičům

Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD: "Fyzicky tam sice zůstane, ale už nebude sloužit k projíždění, zůstane jako servisní komunikace. Veškerý provoz tedy pojede i nadále v režimu 1+1 jízdní pruh a následující půl rok nám bude stačit, abychom vybudovali druhý pás dálnice D48 pod novým mostem."
Bypass vznikl proto, aby umožnil jeho výstavbu. Převádí místní silnici III. třídy, která je pro region velmi důležitá.
Jan Bůžek, projektový manažer, společnost COLAS CZ: "Původní most byl zdemolován, protože byl úzký. Společně s kolegy jsme vybudovali tento most čtyřpólový. Řešili jsme zde založení násypu. V oblasti úseku I/35 kolem Choryňských rybníků, kdy jsme zakládali stavbu, je totiž vysoká hladina spodních vod, museli jsme tak změnit způsob založení."
Stavba je součástí projektu, který zajistí nové kapacitní napojení silnice I/35 na dálnici D48 a zároveň ji propojí s dálničním tahem D1.
Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD: "Těch 2,5 km s přeloženými 5 km silnice I/35 palačovskou spojkou budeme uvádět do provozu, předpokládám, letos v říjnu. Termín upřesníme podle průběhu stavby."
Po převedení dopravy na dálnici by se měla úroveň bezpečnosti podle ŘSD zvýšit až pětinásobně. Přesměrování aut zároveň výrazně uleví okolním obcím.
Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD: "Kde nyní projíždí skutečně těžká doprava z Valašska a ze severního Zlínska, aby se připojila na dálniční síť, tak nemá jinou možnost, než jezdit po silnicích II. a III. tříd. To je situace, která je naprosto nevyhovující. Nemůže takto zůstat nejen z pohledu bezpečnosti, ale i ekologie. A to nejen kvůli nedokonalé plynulosti, ale zároveň i průjezdu některými městy."
To se nejvíce projeví v Hranicích a také v obcích Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Teplice nad Bečvou, kudy nyní řidiči projíždějí po silnici I/35.
