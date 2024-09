Nový úsek D6 pomůže k plynulejší dopravě ve Středočeském kraji

Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR: "Naštěstí se podařilo vše eliminovat v dostatečném předstihu tak, aby ta stavba nebyla prodloužena, to znamená samotná realizace více méně odpovídala tomu, jak jsme ji vysoutěžili a po dvou a půl letech ji můžeme uvést do provozu, což vzhledem k tomu, že se na této stavbě nacházela ta mostní estakáda o délce osm set metrů, považuji za velmi dobrý výsledek, protože to byl určitě kritický objekt v celé stavbě.“

Dálniční úsek nejen dopravně přiblíží Karlovy Vary Praze, ale zároveň významně pomůže také v rámci plynulosti dopravy ve Středočeském kraji.

Martin Kupka (ODS), ministr dopravy ČR: "Ta stavba má několik klíčových významů. Ten první je, že bude znamenat významnou úlevu pro všechny, kteří bydlí v Krupé, bude to zároveň znamenat výrazně bezpečnější infrastrukturu, protože právě na tom zmíněném úseku docházelo k častým dopravním nehodám, právě na křížení s železnicí a zároveň to bude znamenat zrychlení té cesty.“

Karel Bendl (ODS), radní pro dopravu Středočeského kraje: "My máme samozřejmě velmi hustou síť středočeských silnic a jsme tranzitní kraj. Nejsme ale jenom tranzitním krajem, ale jsme i tranzitním centrem, kdy Česká republika je i v Evropě takovou cestou, kde se kříží všechny možné směry, takže každé zvýšení té prostupnosti toho Středočeského kraje pomůže nejenom tedy tomu tranzitu, ale především těm obcím ve Středočeském kraji.“

Ze sto třiceti kilometrového spojení mezi hlavním městem a Karlovými Vary zbývá dokončit ještě šedesát tři kilometrů dálnice. Realizace podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) stále pokračuje.

Martin Kupka (ODS), ministr dopravy ČR: "V tuhle chvíli rostou tři stavby na dálnici D6. Je to jednak přeložka u Hořesedel, přeložka u Hořoviček a staví se nově také úsek mezi Petrohradem a Lubencem. Zároveň budeme finalizovat soutěž na další úsek mezi Bošovem a Knínicemi. Na to by měl navázat pak v příštím roce výstavbou také úsek Knínice Žalmanov. To je ten nejbližší výhled.“

Úsek ve Středočeském kraji mezi Hořovičkami a Hořesedly by měl být hotový už příští rok. Část mezi Petrohradem a Lubencem by se pak měla zprovoznit v roce 2027. Dokončení celé dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary je plánováno na rok 2028.

Zdroj: POLAR televize Ostrava