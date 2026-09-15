Nový veletrh BX EXPO ukáže budoucnost propojení AI s obory marketingu či retailu

BX EXPO je veletrh nové generace, který kromě poutavých expozic plných nejnovějších technologií nabídne interaktivní program, praktické ukázky řešení, zážitkové prezentace i příležitosti k setkání s nejvýznamnějšími představiteli brand experience průmyslu.
"Třídenní BX EXPO nabídne seznámení s funkcemi nejnovějších technologií přímo na místě, ale především plno zážitků, inspirace a inovací. Veletrh bude prezentací nejnovějších trendů oboru a příležitostí k seznámení se všemi klíčovými elementy blízké budoucnosti, které jej budou formovat. Na letňanském výstavišti uvedeme zcela novou generaci veletržního projektu, který je oproštěný od všech dosavadních konvencí tohoto formátu,“ říká ředitelka veletrhu Vanda Petrov.
Klíčová odborná scéna
Brand Experience & Production Expo coby unikátní akce propojí devět aktivních tematických zón, odbornou veřejnost, interaktivní program a konferenci Zážeh AI ekonomiky 2027. Strategické setkání o budoucí roli Česka v AI proběhne pod taktovkou spoluorganizátora veletrhu, České asociace umělé inteligence (ČAUI).
"AI adopce v Česku proběhla. AI transformace ne. Potřebujeme se posunout od jednotlivých nástrojů a experimentů ke změně firem, jejich produktů, procesů i celých odvětví. BX EXPO společně s konferencí Zážeh AI ekonomiky 2027 představují akce, kde bude tato proměna vidět v praxi," uvádí Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence.
Umělá inteligence bude společným jmenovatelem pro mnoho technologií i oborů, návštěvníci události ji budou moci poznat jako jeden ze stavebních kamenů propojující všechny složky celého ekosystému brand experience od návrhu a výroby přes marketing, retail, e-commerce až po finální zážitek zákazníka. Odborníci ukážou, kam směřuje s její pomocí vývoj značek, budoucnost komunikace či produkce. Součástí veletrhu bude také Startup Hub plný nových nápadů a pilotních projektů.
Devět tematických zón
Návštěvníci veletrhu si budou moci vybrat z devíti oborových platforem:
- Intelligent Print & Production ukáže, jak AI mění výrobu, personalizaci a průmyslovou produkci.
- Smart Packaging & Sustainable Design nastíní budoucnost obalů propojující udržitelnost, data a digitální interakci.
- Intelligent Retail & Brand Spaces bude řešit proměnu fyzického prostoru, retailu i eventové architektury.
- Zájemci o novou generaci tvorby obsahu ocení AI Content & Creative Media.
- Sekce AI Marketing, Martech & Personalization představí marketing řízený daty, automatizací a umělou inteligencí.
- Intelligent Commerce & On-Demand Production představí budoucnost výroby a prodeje na míru.
- Zóna Immersive & Intelligent Experiences bude prezentovat, jak technologie vytvářejí nové formy zákaznického zážitku.
- Smart Merchandise & Promotional Innovation nabídne novou generaci reklamních a brandových produktů.
- Zóna AI Innovation & Startup Hub přinese nejnovější technologie, startupy a inovace, které mění celé odvětví.
Podrobnosti o události najdete na webu: www.bxexpo.cz.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59162.