Nový výběr Michelin 2026 pro Rakousko: 124 hvězd a 22 nově oceněných restaurací

  14:00
Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - Minulý týden byly zveřejněny nové výsledky průvodce Michelin Guide 2026 a Rakousko v nich znovu potvrdilo své silné postavení na evropské gastronomické mapě. Celkem 101 restaurací získalo 124 michelinských hvězd, přičemž 22 podniků obdrželo ocenění vůbec poprvé. Nová selekce ukazuje, že rakouská gastronomie dál roste díky kvalitní práci s regionálními surovinami, výrazným kuchařským osobnostem i vysoké úrovni podniků napříč spolkovými zeměmi.

Díky aktuálním oceněním si Rakousko zlepšuje i svou pozici v mezinárodním srovnání: počet hvězd MICHELIN na obyvatele znovu vzrostl a nyní přesahuje 13 hvězd. Rakousko tak i nadále patří k zemím s nejvyšší hustotou oceněných restaurací na světě.

Nová ocenění ukazují, jak kreativně a inovativně se rakouská gastronomie rozvíjí. Mladé talenty, současné kulinářské koncepty a důsledná práce s kvalitními regionálními surovinami utvářejí scénu a posilují profil Rakouska jako mezinárodně vyhledávané destinace požitků.

„Nová selekce MICHELIN Guide 2026 podtrhuje, že Rakousko hraje kulinářsky v první lize i v mezinárodní konkurenci. Toto uznání není jen úspěchem pro oceněné podniky, ale také důležitým příspěvkem k pozicionování Rakouska jako vysoce kvalitní turistické a gastronomické destinace. Jsem na tyto výsledky hrdá a všem špičkovým kuchařkám a kuchařům srdečně gratuluji,“ zdůrazňuje Elisabeth Zehetner, státní tajemnice pro energetiku, startupy a cestovní ruch.

„Mnoho zemí má krásnou krajinu. My máme krajinu, která také výborně chutná. Nová rakouská selekce MICHELIN Guide ukazuje, jaký mezinárodní význam má naše gastronomie. Všem oceněným kuchařkám a kuchařům srdečně gratuluji,“ říká Astrid Steharnig-Staudinger, generální ředitelka Österreich Werbung. Österreich Werbung je od roku 2025 destinačním partnerem MICHELIN Guide v Rakousku.

 

Přehled všech ocenění

Hvězdy podle spolkových zemí

Burgenland - 3 hvězdy (2 restaurace)

Korutany - 5 hvězd (5 restaurací)

Dolní Rakousko - 8 hvězd (7 restaurací)

Horní Rakousko - 13 hvězd (12 restaurací)

Salcbursko - 18 hvězd (13 restaurací)

Štýrsko - 17 hvězd (16 restaurací)

Tyrolsko - 26 hvězd (22 restaurací)

Vorarlbersko - 8 hvězd (6 restaurací)

Vídeň - 26 hvězd (18 restaurací)

 

Nové hvězdy MICHELIN 2026 (nováčci)

22 restaurací získalo poprvé jednu hvězdu MICHELIN

Burgenland - 1 restaurace

Korutany - 1 restaurace

Dolní Rakousko - 4 restaurace

Horní Rakousko - 2 restaurace

Salcbursko - 1 restaurace

Štýrsko - 4 restaurace

Tyrolsko - 4 restaurace

Vorarlbersko - 1 restaurace

Vídeň - 4 restaurace

 

Postupy 2026

Jedné restauraci se podařilo zlepšit své hodnocení v MICHELIN Guide a byla oceněna další hvězdou.

Postup na dvě hvězdy MICHELIN

Štýrsko - Die Weinbank - Restaurant, Ehrenhausen

Přehled kategorií

Tři hvězdy MICHELIN: 2 restaurace

Dvě hvězdy MICHELIN: 19 restaurací

Jedna hvězda MICHELIN: 80 restaurací

Zelená hvězda MICHELIN za udržitelnost: 41 restaurací (z toho 8 nových)

Bib Gourmand: 61 restaurací (z toho 26 nových)

MICHELIN Young Chef Award: Sebastian Stock - Bergried - Chef’s Table

MICHELIN Service Award: Monika Müller - Die Forelle

MICHELIN Sommelier Award: Christian Zach - Die Weinbank

Opening of the Year: Genießerei am Markt - Steiermark(t)dinner by Alexander Posch

 

MICHELIN Guide hodnotí restaurace podle pěti celosvětově jednotných kritérií: kvality produktů, řemeslné úrovně šéfkuchařů a šéfkuchařek, originality pokrmů a také stálosti výkonu - jak dlouhodobě, tak v rámci celého jídelního lístku. Hodnocení provádějí profesionální, anonymně pracující inspektoři a inspektorky, kteří své testy uskutečňují podle jasně definovaných a objektivních měřítek. Proces hodnocení probíhá zcela nezávisle a podle celosvětově jednotných kritérií MICHELIN Guide.

Přehled všech oceněných restaurací naleznete zde. Kompletní výběr restaurací najdete v aplikaci MICHELIN Guide a na webových stránkách MICHELIN Guide.

 

Zdroj: Österreich Werbung

 

 

Nový výběr Michelin 2026 pro Rakousko: 124 hvězd a 22 nově oceněných restaurací

23. března 2026

