Nový výběr Michelin 2026 pro Rakousko: 124 hvězd a 22 nově oceněných restaurací

Díky aktuálním oceněním si Rakousko zlepšuje i svou pozici v mezinárodním srovnání: počet hvězd MICHELIN na obyvatele znovu vzrostl a nyní přesahuje 13 hvězd. Rakousko tak i nadále patří k zemím s nejvyšší hustotou oceněných restaurací na světě.
Nová ocenění ukazují, jak kreativně a inovativně se rakouská gastronomie rozvíjí. Mladé talenty, současné kulinářské koncepty a důsledná práce s kvalitními regionálními surovinami utvářejí scénu a posilují profil Rakouska jako mezinárodně vyhledávané destinace požitků.
„Nová selekce MICHELIN Guide 2026 podtrhuje, že Rakousko hraje kulinářsky v první lize i v mezinárodní konkurenci. Toto uznání není jen úspěchem pro oceněné podniky, ale také důležitým příspěvkem k pozicionování Rakouska jako vysoce kvalitní turistické a gastronomické destinace. Jsem na tyto výsledky hrdá a všem špičkovým kuchařkám a kuchařům srdečně gratuluji,“ zdůrazňuje Elisabeth Zehetner, státní tajemnice pro energetiku, startupy a cestovní ruch.
„Mnoho zemí má krásnou krajinu. My máme krajinu, která také výborně chutná. Nová rakouská selekce MICHELIN Guide ukazuje, jaký mezinárodní význam má naše gastronomie. Všem oceněným kuchařkám a kuchařům srdečně gratuluji,“ říká Astrid Steharnig-Staudinger, generální ředitelka Österreich Werbung. Österreich Werbung je od roku 2025 destinačním partnerem MICHELIN Guide v Rakousku.
Přehled všech ocenění
Hvězdy podle spolkových zemí
Burgenland - 3 hvězdy (2 restaurace)
Korutany - 5 hvězd (5 restaurací)
Dolní Rakousko - 8 hvězd (7 restaurací)
Horní Rakousko - 13 hvězd (12 restaurací)
Salcbursko - 18 hvězd (13 restaurací)
Štýrsko - 17 hvězd (16 restaurací)
Tyrolsko - 26 hvězd (22 restaurací)
Vorarlbersko - 8 hvězd (6 restaurací)
Vídeň - 26 hvězd (18 restaurací)
Nové hvězdy MICHELIN 2026 (nováčci)
22 restaurací získalo poprvé jednu hvězdu MICHELIN
Burgenland - 1 restaurace
Korutany - 1 restaurace
Dolní Rakousko - 4 restaurace
Horní Rakousko - 2 restaurace
Salcbursko - 1 restaurace
Štýrsko - 4 restaurace
Tyrolsko - 4 restaurace
Vorarlbersko - 1 restaurace
Vídeň - 4 restaurace
Postupy 2026
Jedné restauraci se podařilo zlepšit své hodnocení v MICHELIN Guide a byla oceněna další hvězdou.
Postup na dvě hvězdy MICHELIN
Štýrsko - Die Weinbank - Restaurant, Ehrenhausen
Přehled kategorií
Tři hvězdy MICHELIN: 2 restaurace
Dvě hvězdy MICHELIN: 19 restaurací
Jedna hvězda MICHELIN: 80 restaurací
Zelená hvězda MICHELIN za udržitelnost: 41 restaurací (z toho 8 nových)
Bib Gourmand: 61 restaurací (z toho 26 nových)
MICHELIN Young Chef Award: Sebastian Stock - Bergried - Chef’s Table
MICHELIN Service Award: Monika Müller - Die Forelle
MICHELIN Sommelier Award: Christian Zach - Die Weinbank
Opening of the Year: Genießerei am Markt - Steiermark(t)dinner by Alexander Posch
MICHELIN Guide hodnotí restaurace podle pěti celosvětově jednotných kritérií: kvality produktů, řemeslné úrovně šéfkuchařů a šéfkuchařek, originality pokrmů a také stálosti výkonu - jak dlouhodobě, tak v rámci celého jídelního lístku. Hodnocení provádějí profesionální, anonymně pracující inspektoři a inspektorky, kteří své testy uskutečňují podle jasně definovaných a objektivních měřítek. Proces hodnocení probíhá zcela nezávisle a podle celosvětově jednotných kritérií MICHELIN Guide.
Přehled všech oceněných restaurací naleznete zde.
Zdroj: Österreich Werbung