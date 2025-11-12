Nový výzkum společnosti Workday Partner odhaluje, že umělá inteligence přináší personálním poradenským společnostem velké změny

Londýn 12. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - 80 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů chce, aby poradenské společnosti lépe začleňovaly umělou inteligenci

Nový výzkum specializované poradenské společnosti Kognitiv, partnera Workday, odhalil, že 80 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů ve Velké Británii chce, aby poradenské společnosti lépe začleňovaly umělou inteligenci, zatímco téměř polovina (44 %) se domnívá, že poradenské společnosti jsou pomalé v přijímání nebo přizpůsobování se technologii umělé inteligence.

Výzkum, který byl proveden mezi 500 vedoucími pracovníky v oblasti lidských zdrojů ve Velké Británii a Německu a který byl dnes zveřejněn jako součást zcela nové zprávy společnosti Kognitiv s názvem Nová éra poradenství, odhaluje rostoucí nespokojenost s tradičními partnerskými vztahy v oblasti poradenství a nesoulad mezi tím, co vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů od poradenských společností očekávají, a tím, co jim je poskytováno.

Ve Velké Británii věří 46 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů, že umělá inteligence může nahradit většinu práce vykonávané poradci, zatímco 70 % připustilo, že umělá inteligence již pomohla snížit výdaje na poradenské služby. Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů nejen připouštějí, že chtějí umělou inteligenci přijmout, ale také již snižují výdaje ve prospěch umělé inteligence.

Na otázku, co čeká tento obor v budoucnu, vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů očekávají více umělé inteligence, větší transparentnost a méně tradičních poradců. Více než polovina (59 %) se domnívá, že budoucnost poradenského modelu bude spočívat v kombinaci umělé inteligence a lidské odbornosti, což naznačuje, že umělá inteligence bude podporována lidským vedením a dohledem, nikoli je nahrazovat.

Mark Grignon, generální ředitel společnosti Kognitiv, řekl: „Naším jediným cílem je řešit problémy klientů, tečka. To znamená, že musíme využít všechny své hluboké znalosti a datové soubory k vytvoření modelů umělé inteligence a řešení, díky nimž bude naše podpora chytřejší a rychlejší. Nejedná se o sci-fi; vyžaduje to člověka, který bude mít na starosti řízení práce a přehled. Firmy, které to nechápou, nejenže omezují, co pro vás může umělá inteligence udělat, ale také vám účtují své vlastní pomalé a drahé mzdy."

Platba daně za složitost

Výzkum také naznačuje, že existuje jasný rozpor mezi očekáváními a výsledky práce tradičních poradenských společností. Téměř všichni dotazovaní britští personalisté (95 %) stále nějakým způsobem spolupracují s poradenskými společnostmi, ale pouze 26 % z nich je považuje za nezbytné pro svou práci. Zatímco více než polovina (58 %) uznává, že poradenské společnosti mohou být užitečné při řešení konkrétních problémů, 16 % popisuje své zkušenosti jako zklamání.

Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů byli také dotázáni na největší problémy, které se týkají poradenských společností. Nejobvyklejší odpovědi byly:

  • Nedostatečná transparentnost nákladů (44 %)
  • Omezená flexibilita služeb (42 %)
  • Neefektivita (41 %)
  • Neschopnost porozumět potřebám podniku (40 %)
  • Dlouhé omezující smlouvy (29 %).

Tyto frustrace vedou k tomu, co Kognitiv nazývá „daní ze složitosti", skrytými náklady, které organizace platí poradenským firmám, když se partnerství zamotají do pomalých schvalovacích procesů, zastaralých systémů a nekonečné byrokracie. Jedná se o daň z času, rozpočtů a kreativity, což znamená, že tradiční model poradenských služeb již nesplňuje potřeby vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů, kteří je využívají, a vede je k alternativě v podobě umělé inteligence.

Kompletní výzkumnou zprávu společnosti Kognitiv s názvem „Nová éra poradenství: poháněná umělou inteligencí, řízená lidmi si můžete stáhnout zde.

 

O společnosti Kognitiv

Kognitiv je certifikovaný partner Workday AMS Services, který poskytuje flexibilní poradenské služby s platbou podle skutečného využití, které jsou v souladu s inovacemi a iniciativou společnosti Workday. Od roku 2016 model Podpora postprodukce (PPS) společnosti Kognitiv umožňuje zákazníkům Workday získat potřebnou podporu, kdykoli ji potřebují, aniž jsou vázáni smlouvami s pevnými výdaji. Od ad hoc řešení při poradenství a plně spravovaných služeb až po nasazení nových unikátních alfanumerických kódů ke sledování produktu (SKU), vývoj aplikací na míru, projektový management a řízení změn – společnost Kognitiv podporuje každou fázi životního cyklu produktů Workday. Klienti mají k dispozici špičkové poradenské týmy s vhodnou kombinací dovedností, které podporují celé spektrum funkcí Workday.

Metodika

Průzkum byl proveden mezi 500 vedoucími pracovníky v oblasti lidských zdrojů v Německu a Velké Británii. Rozhovory uskutečnila po internetu společnost Sapio Research v říjnu 2025 pomocí e-mailové pozvánky a online průzkumu.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2716011/Kognitiv_Logo.jpg

 

KONTAKT: Monique Oliver, monique.oliver@kognitivinc.com

 

 

