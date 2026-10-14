Nový web FENIX Group propojuje elektrické vytápění a bateriová úložiště

Nový web společnosti FENIX Group je dostupný na dosavadní adrese www.fenixgroup.cz. Zásadně se však změnily jeho podoba, struktura, obsah i technické řešení. Cílem projektu bylo zpřístupnit rozsáhlé portfolio skupiny různým skupinám zákazníků a usnadnit jim cestu od prvotní otázky přes výběr vhodného řešení až po kontakt s odborníkem nebo montážní firmou.
Web na jednom místě propojuje dvě klíčové oblasti, kterým se FENIX Group věnuje: elektrické vytápění a ukládání energie. Jednotlivé produkty doplňují informace o jejich vlastnostech a možnostech použití, praktické reference, odborné články, odpovědi na časté otázky a kontakty na montážní a servisní firmy.
Elektrické vytápění podle potřeb zákazníka
Jednou z hlavních změn je nové členění sortimentu elektrického vytápění. Návštěvník nemusí znát konkrétní označení produktu, ale může vycházet z toho, kde a k čemu chce vytápění použít. Web přehledně představuje podlahové a stropní vytápění, sálavé panely, topné kabely a rohože, topné fólie, konvektory, termostaty a regulaci i specializovaná řešení pro venkovní plochy, průmysl, zemědělství nebo historické objekty.
Orientaci usnadňuje také fasetová filtrace, pomocí které lze nabídku zužovat podle oblasti použití a požadovaných vlastností. Zákazník tak může postupovat od své konkrétní potřeby k odpovídajícímu řešení a následně k jednotlivým výrobkům.
„Šíře možností elektrického sálavého vytápění je mnohem větší, než si řada zákazníků uvědomuje. Nejde jen o teplou podlahu v rodinném domě. Naše systémy se uplatňují také ve stropech, průmyslových a zemědělských objektech, historických budovách nebo při ochraně venkovních ploch před sněhem a ledem. Nové členění webu vychází z konkrétních potřeb uživatele a umožňuje mu snáze najít vhodný typ vytápění i odpovídající regulaci,“ říká Kateřina Jezerská, ředitelka obchodní společnosti FENIX Trading.
Bateriová úložiště pod společnou značkou
Významnou změnou je začlenění kompletního portfolia bateriových úložišť přímo do hlavního webu FENIX Group. Nové řešení nahradilo dosavadní samostatnou webovou aplikaci a představuje domácí, firemní i průmyslová úložiště jako přirozenou součást širšího energetického konceptu skupiny.
Na jednom místě jsou nyní dostupné informace o jednotlivých typech úložišť, jejich možnostech využití, souvisejícím softwaru a službách výkonové rovnováhy. Nabídku doplňují reference z domácností, firemních provozů i energetického centra FENIX v Jeseníku.
„Bateriová úložiště se během posledních let stala druhým klíčovým pilířem nabídky FENIX Group. Jejich samostatná prezentace už neodpovídala tomu, jak o energetice přemýšlíme. Elektrické vytápění, výroba energie z obnovitelných zdrojů, její ukládání a chytré řízení spotřeby vnímáme jako vzájemně propojené oblasti. Začlenění bateriových úložišť pod společný web proto není jen organizační změnou, ale lépe vyjadřuje směřování celé skupiny,“ uvádí Cyril Svozil, předseda správní rady FENIX Group.
Web vznikl na základě výzkumu
Přípravě nového portálu předcházel výzkum zahrnující konzultace s týmem FENIX Group, majiteli a vedením společnosti i rozhovory s obchodními partnery. Získané poznatky se promítly do informační architektury, členění produktů a návrhu uživatelského rozhraní. Nejde tedy pouze o novou grafickou podobu původních stránek, ale o řešení vytvořené na základě reálných potřeb jeho uživatelů.
Návštěvníci mohou vedle produktových filtrů využít také fulltextové vyhledávání rozšířené nad standardní možnosti redakčního systému nebo vyhledávač montážních a servisních firem podle krajů. Web tak neslouží jen jako katalog, ale také jako praktický průvodce při hledání konkrétního řešení a navazujících odborných služeb.
Tři jazyky a téměř tisíc veřejných stránek
Rozsah portálu odpovídá šíři produktů, aplikací a trhů, na kterých skupina FENIX působí. Nový web zahrnuje 962 veřejných adres ve třech jazykových mutacích. Redakční systém spravuje 975 obsahových záznamů a mediální knihovnu s 1747 položkami o celkovém objemu přibližně 1,2 GB.
Web nevychází ze zakoupené univerzální šablony. Je postaven na vlastním design systému vytvořeném v prostředí Oxygen Builder. Technické řešení zahrnuje šest vlastních typů obsahu a sedm vlastních taxonomií. Díky tomu lze jednotně spravovat produkty, jejich parametry, oblasti použití, reference i další související obsah a vzájemně je propojovat.
Rychlejší provoz a nižší objem dat
Jedním z důležitých požadavků byla rychlost a efektivita provozu. Měření po spuštění potvrdilo, že nový web přenáší pouze desetinu objemu dat původního řešení a současně pracuje 2,3krát rychleji. Vyšší výkon usnadňuje používání portálu na počítačích i mobilních zařízeních a vytváří prostor pro jeho další rozvoj.
Návrh a realizaci nového webu pro FENIX Group zajišťovala komunikační agentura MARCO BBN, která pro skupinu poskytuje také dlouhodobý komunikační servis.
Nový web je dostupný v české, anglické a slovenské jazykové verzi na adrese www.fenixgroup.cz.
O společnosti FENIX Group
Česká rodinná společnost FENIX Group a.s. vznikla v roce 1990 a v roce 2026 si připomenula 36 let od svého založení. Předsedou správní rady holdingu je Cyril Svozil jr., syn zakladatele firmy, pana Cyrila Svozila. Ředitelkou obchodní společnosti FENIX Trading, s.r.o. je dcera zakladatele, paní Kateřina Jezerská. Hlavním předmětem činnosti FENIX Group je od počátku výroba a prodej elektrických topných systémů, v posledních deseti letech se firma orientuje i na vývoj a výrobu bateriových úložišť pro domácnosti, obchod a průmysl. Páteř výrobního programu skupiny tvoří topné kabely a rohože ECOFLOOR pro podlahové vytápění i systémy protimrazové ochrany, sálavé topné panely ECOSUN, podlahové a stropní topné fólie ECOFILM a bateriová úložiště z vývojového centra AERS. Za dobu své existence se firma stala nejen nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem elektrických topných systémů, ale i výrazným exportérem s vývozem do téměř 70 zemí světa. V Evropě je dnes FENIX největším evropským výrobcem elektrických sálavých topných systémů, v České republice patří mezi lídry v oblasti akumulace energie. Dceřiné společnosti má holding kromě České republiky na Slovensku, ve Francii, Španělsku, Velké Británii, Norsku, Německu, Polsku a v Srbsku. Skupina FENIX Group zaměstnává přibližně tři sta pracovníků.¨
Zdroj: FENIX Group a.s., http://www.fenixgroup.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59612.