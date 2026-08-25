Nový web pomáhá rodičům prosadit své zákonné právo být u dítěte v nemocnici

Podle zákona č. 372/2011 Sb. má nezletilý pacient právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce po celou dobu léčby. V praxi o něm ale řada rodičů neví, přestože studie potvrzují, že přítomnost rodiče dítěti prokazatelně snižuje úzkost i bolest – a její absence naopak zvyšuje riziko dlouhodobých potíží.
„Rodiče často nemohou dítě vyléčit. Mohou mu ale dát to nejdůležitější – svou přítomnost, náruč a empatii,“ říká autorka, jejíž zkušenost s hospitalizacemi dcery stála za vznikem webu, který kromě přehledu práv nabízí i vzory dokumentů, mapu empatických pracovišť a zkušenosti dalších rodičů.
Zdroj: Valerie Tkadlčíková
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.