Nový začátek se společností ViaBTC: Noví uživatelé získají slevu 50 % na poplatky za těžební pool

Společnost ViaBTC, přední světový těžební pool kryptoměn, oznámila akci pro nové uživatele s názvem „Nový začátek se společností ViaBTC". Uživatelé, kteří se zaregistrují v období od 16. října 2026 v 8:00 do 15. listopadu 2026 v 8:00 (HKT), obdrží kupon na slevu 50 % na poplatky za těžební pool po dobu 30 dní. Nabídka se vztahuje na těžbu BTC, LTC, ZEC, BCH, KAS a DASH.
Během akce mohou noví uživatelé těžit u společnosti ViaBTC a využívat doplňkové služby včetně vypořádání výnosů a správy aktiv. Společnost má desetileté zkušenosti s provozováním těžebních poolů a globální síť uzlů, která podporuje těžaře po celém světě. Společnost v roce 2025 dokončila audity SOC 2 Type I a Type II a nadále zdokonaluje svou těžební infrastrukturu a bezpečnostní postupy.
Společnost ViaBTC propojuje těžbu a správu aktiv na jediné platformě. Po připsání výnosů mohou uživatelé zobrazovat a spravovat více kryptoaktiv v rámci jediného účtu, podle potřeby vybírat prostředky nebo pomocí funkce Auto Conversion převádět zůstatky podporovaných mincí na BTC nebo USDT, aniž by museli aktiva nejprve přesouvat na burzu. Pro těžaře, kteří spravují výnosy z více mincí, mohou tyto služby zmírnit nutnost přecházet mezi platformami a usnadnit sledování zůstatků a řízení peněžních toků.
Kampaň zahrnuje také specializovanou podporu pro velké těžaře a institucionální klienty. Prostřednictvím možnosti VIP Application na domovské stránce společnosti ViaBTC mohou uvést, jaké mince těží, jaký mají hashrate, a své kontaktní údaje. Tým obchodního rozvoje společnosti ViaBTC s nimi poté projedná individuální podmínky poplatků a podporu těžby.
Během akce bude kupon vydán automaticky po úspěšné registraci. Uživatelé jej musejí aktivovat do 15 dnů od vydání, aby po dobu 30 po sobě jdoucích dnů od aktivace získali slevu 50 % na poplatky za těžební pool. Sleva na poplatky se nevztahuje na mince získané sloučenou těžbou (merged mining).
Noví uživatelé se mohou zapojit registrací na webu společnosti ViaBTC. Uživatelé, kteří již vlastní těžební zařízení, mohou podle pokynů pro zvolenou minci v oficiálním průvodci těžbou nakonfigurovat své zařízení a nasměrovat hashrate do poolu společnosti ViaBTC. Úplná pravidla kampaně jsou k dispozici v oficiálním oznámení.
O společnosti ViaBTC
Společnost ViaBTC je těžební pool pro více kryptoměn, který slouží těžařům po celém světě. Byla založena v roce 2016 a specializuje se na bezpečné, stabilní a efektivní těžební služby typu Proof-of-Work (PoW), přičemž podporuje hlavní kryptoměny PoW včetně BTC, LTC/DOGE, BCH, ZEC a KAS. Společnost ViaBTC obsloužila více než 2 miliony uživatelů ve více než 150 zemích a regionech. Její pooly BTC, LTC/DOGE (sloučená těžba), BCH a ZEC patří mezi přední těžební pooly na světě.
Kontakt: Kido Li, brand@viabtc.com
Zdroj: ViaBTC
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59643.