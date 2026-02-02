Nový zákon o kyberbezpečnosti mění pravidla. All4Cyber pomáhá firmám s přípravou

„Nejde o další administrativu. Jde o to, aby firmy byly schopné útok nejen přežít, ale vůbec ho včas odhalit a zvládnout,“ říká Dušan Stündl, ředitel Aliance pro kybernetickou bezpečnost All4Cyber. Firmy už měly první krok udělat – posoudit, zda pod zákon spadají, a přihlásit se u NÚKIB. Řada z nich to ale stále odkládá nebo neví, jak postupovat. Jenže čekání se může rychle vymstít. Kromě sankcí hrozí i ztráta důvěry zákazníků, obchodních partnerů a v krajním případě i ohrožení samotného provozu firmy.
Kybernetické útoky nejsou teorie. Phishing, ransomware nebo útoky přes dodavatele dnes patří k běžné realitě. Výpadek systémů nebo únik dat může znamenat milionové škody během hodin. Zákon proto vyžaduje skutečná opatření – monitoring, plán řešení incidentů, řízení rizik a odpovědnost vedení. „Nestačí mít antivirus a doufat, že se nic nestane. Firmy potřebují systém, procesy a odborníky,“ upozorňuje Dušan Stündl z All4Cyber.
Právě proto vznikla Aliance pro kybernetickou bezpečnost All4Cyber. Sdružuje experty z předních českých technologických firem a nabízí organizacím ucelenou pomoc na jednom místě. Místo složitého hledání jednotlivých dodavatelů získají firmy koordinované řešení – od analýzy povinností přes technická opatření až po nastavení procesů a školení zaměstnanců.
Výhodou spolupráce s All4Cyber je rychlost, přehlednost a úspora nákladů. Firmy nemusejí tápat, co přesně potřebují, ani riskovat špatná rozhodnutí. Dostanou jasnou mapu kroků, odborné vedení a řešení, která dávají smysl nejen na papíře, ale hlavně v reálném provozu. Cílem aliance totiž není jen „splnit zákon“. Cílem je především zvýšit odolnost firem vůči kybernetickým hrozbám a pomoci jim fungovat bezpečně v digitálním světě.
Nový zákon o kybernetické bezpečnosti je realitou. Otázka už tedy nezní, jestli se firem týká. Otázka zní, jak rychle a správně se na něj dokážou připravit. A právě s tím dokáže All4Cyber firmám pomoci.
Zdroj: PR Moc
