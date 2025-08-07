Nový zákon o kybernetické bezpečnosti přináší zásadní změny. Aliance pro kybernetickou bezpečnost je připravena pomoci s implementací

„Zákon o kybernetické bezpečnosti přináší jasnější pravidla, rozšiřuje okruh povinných osob a zavádí povinnost hlášení kybernetických incidentů v přesně stanovených lhůtách. Pro mnoho organizací to znamená nutnost rychle posílit bezpečnostní infrastrukturu, procesy i lidské kapacity,“ uvádí Aliance pro kybernetickou bezpečnost All4Cyber, která sdružuje odborníky z předních českých technologických ?rem.
Kyberútoky jsou dnes běžnou realitou. Firmy v Česku čelí ransomwaru, phishingu i útokům na dodavatelské řetězce. Ztráta dat, výpadek služeb nebo poškození důvěry může mít fatální dopad pro ?rmy a poté pro celou společnost a stát. Zákon o kybernetické bezpečnosti je tu proto, aby tyto dopady minimalizoval. Nestačí ale jen "mít antivir". Počítá se s profesionálním přístupem a prokazatelnými opatřeními.
Aliance All4Cyber proto pro ?rmy a organizace připravuje balíčky služeb a školení, které jim pomohou s analýzou dopadů nové legislativy, s implementací opatření i s nastavením správných procesů řízení rizik.
Aliance pro kybernetickou bezpečnost nabízí spolupráci médiím jako odborný garant
S blížící se účinností nové legislativy vzroste potřeba srozumitelně komunikovat odborná témata veřejnosti. Aliance pro kybernetickou bezpečnost All4Cyber proto nabízí svou odbornost médiím jako partner a komentátor. Redakcím poskytne nejen komentáře a analýzy, ale i přístup k odborníkům z praxe a aktuálním datům z oblasti kybernetických hrozeb. Cílem je přispět k informované veřejné debatě a pomoci novinářům v orientaci v technicky náročné problematice.
Novým ředitelem Aliance pro kybernetickou bezpečnost se stal Dušan Stündl
Od srpna 2025 se novým výkonným ředitelem Aliance pro kybernetickou bezpečnost All4Cyber stal Dušan Stündl, zkušený manažer s dlouholetou praxí. Působí mimo jiné jako obchodní ředitel ve společnosti TeskaLabs. „Vstupuji do vedení Aliance ve chvíli, kdy kybernetická bezpečnost přestává být volitelným tématem a stává se bezprostřední nutností. Chci, aby byla Aliance spolehlivým partnerem jak pro ?rmy a veřejné instituce, tak i pro média a širokou veřejnost,“ říká Dušan Stündl.
Ambicí Aliance je stát se jedním z hlavních pilířů odborného poradenství a vzdělávání v době, kdy se kybernetická bezpečnost stává strategickou prioritou nejen pro stát, ale i pro každou organizaci.
Zdroj: All4Cyber