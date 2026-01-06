Nový zákon o zbraních přináší změny v povinnostech i odpovědnosti držitelů

Jednou z novinek je přechod na elektronické zbrojní oprávnění evidované v Centrálním registru zbraní (CRZ). Dosavadní papírové zbrojní průkazy, licence a průkazy zbraně pozbývají platnosti k 31. prosinci 2025 a nadále nebudou sloužit k prokazování oprávnění. Zákon zároveň mění terminologii – pojem zbrojní průkaz nahrazuje zbrojní oprávnění a zjednodušuje strukturu dosavadních skupin.
Změny se dotýkají i procesu získání oprávnění. Nově bude žadatel nejprve podávat žádost včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, přičemž platnost tohoto posudku se zkracuje z deseti na pět let. Zákon zavádí i přehlednější členění zbraní a institut vedlejšího držitele zbraně, který umožní legální nakládání se zbraní další osobou zapsanou v registru.
Součástí nové právní úpravy je zbraňová amnestie, která proběhne od 1. ledna do 30. června 2026. V tomto období bude možné beztrestně odevzdat nebo dodatečně legalizovat nelegálně držené zbraně, jejich hlavní části nebo střelivo.
„Nový zákon zvyšuje nároky na odpovědnost držitelů zbraní. Vedle orientace v legislativních změnách je důležité myslet i na praktické dopady případných škodních událostí. Odpovědnost za škodu je nedílnou součástí držení zbraně a vhodně nastavené pojištění může sehrát důležitou roli v prevenci rizik,“ říká Václav Geletič, člen představenstva pojišťovny Halali.
Pojišťovna Halali se dlouhodobě specializuje na pojištění specifických rizik, nabízí mimo jiné pojištění odpovědnosti pro držitele zbrojního oprávnění a myslivce.
