Nový způsob, jak darovat květiny: LEGO® Botanical proměňuje valentýnský dárek ve společný zážitek

Místo tradiční kytice zve LEGO® Botanical páry, aby se na chvíli zastavily a společně vytvořily něco trvalého: okamžik, vzpomínku a květinu, která vydrží. S rostoucí oblibou dárků, které mají skutečný význam a vydrží, Allegro letos na Valentýna usnadňuje cestu k těmto oblíbeným stavebnicím.
V rámci kampaně mohou zákazníci získat slevu 200 Kč při nákupu nad 1000 Kč prostřednictvím Click & Collect kuponu*. Akce probíhá do 13. února, přičemž kupon lze uplatnit až do 14. února. Výhodou je také možnost kombinace s aktuálními slevami v rámci Allegro Days, což dává prostor k dalšímu zvýhodnění nákupu.
„Tento trend ukazuje, že lidé čím dál víc tíhnou k věcem, které vydrží, přinášejí radost a dávají prostor na chvíli zpomalit a být spolu. Místo krátkodobých gest volí to, co má smysl. Protože láska, která přetrvá, často vzniká právě v čase stráveném společně, ne jen v tom, co po něm zůstane,“ říká Monika Brichtová z Allegro.cz
LEGO® Botanical není jen pro nadšence stavebnic; je pro každého, kdo chce překvapit někoho blízkého dárkem, který je osobní a promyšlený. Sestavitelné kytice a rostliny jdou dál než tradiční květiny: stávají se trvalou připomínkou společně strávených chvil, kreativity a náklonnosti a krásným detailem, který doma rozkvétá ještě dlouho po Valentýnu.
*Zákazník uplatní kupon v košíku před uskutečněním platby / při kompletaci objednávky
Zdroj: Allegro
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.