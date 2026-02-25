Nových 94 zákazníků

Akvizice je strategickým krokem v rámci dlouhodobé ambice společnosti posilovat přítomnost v jihovýchodní Evropě a rozvíjet spolupráci v segmentech s vysokou přidanou hodnotou. Itálie je pro GEVORKYAN jedním z klíčových trhů, a to zejména díky silné průmyslové základně a také poptávce po technologicky náročných řešeních.
„Jedná se o respektovanou firmu se šedesátiletou tradicí, silnými zákaznickými vztahy a perspektivním portfoliem v odvětvích, kde GEVORKYAN tradičně nabízí inovativní řešení. Těší mě, že nyní budeme mít příležitost ke spolupráci s italskými inženýry a ve městě Bologna se budou rodit a realizovat myšlenky, které posílí konkurenceschopnost evropského průmyslu,“ uvádí Dipl.-Ing. Artur Gevorkyan, předseda představenstva GEVORKYAN, a.s.
O GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.