Novým členem České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování se stala eDO finance

„Jsme rádi, že se k nám připojila společnost eDO finance, která sdílí naše hodnoty a závazek k etickému a transparentnímu podnikání. Naším společným cílem je přispět k dalšímu zlepšení kvality finančního poradenství v České republice a zajistit férové podmínky pro všechny účastníky trhu,“ uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Společnost eDO finance se specializuje na moderní finanční řešení a inovativní přístupy v oblasti investičního poradenství a správy financí.

„Vstup do ČASF vnímáme jako důležitý krok. Je pro nás příležitostí podílet se na zkvalitňování služeb finančního zprostředkování v Česku a na tvorbě standardů v oblasti regulace, které neohrožují schopnost finančních poradců hájit zájmy svých klientů,“ doplnil Milan Šauer, Obchodní ředitel společnosti eDO finance.

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování hraje významnou roli v oblasti samoregulace trhu a spolupráce s regulátory. Sdružuje tři desítky významných společnosti v oblasti investičního zprostředkování a finančního poradenství s cílem zajistit stabilitu na trhu, zlepšovat profesní standardy a chránit spotřebitele.

Pro další informace kontaktujte: www.casfpz.cz

O ČASF

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, zároveň vyvíjí významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které zastupuje většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V čele Asociace stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a další významné osobnosti. Strukturu Asociace dále tvoří rada a odborné pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeny všechny členské společnosti.

