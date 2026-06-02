Novým členem vrcholového vedení T-Mobile Czech Republic bude Michal Müller

  15:30
Praha 2. června 2026 (PROTEXT) - Vedení společnosti T-Mobile CZ posílí od srpna Michal Müller. Na pozici ředitele divize pro firemní zákazníky a veřejnou správu vystřídá 17. 8. 2026 Petera Laco, který pozici zastává přechodně ve federální roli po dobu 10 měsíců. Michala Müllera čeká řízení celé komerční strategie pro oblast B2B, tzn. rozvoj obchodních vztahů nejen s největšími zákazníky společnosti z oblasti soukromé i státní sféry, ale i zajištění spokojenosti s využíváním služeb T-Mobile u živnostníků či malých a středních firem.

Michal Müller má v oblasti B2B rozsáhlé, téměř dvacetileté zkušenosti – jak z oblasti řízení strategie, rozvoje obchodu, prodeje, marketingu nebo péče o firemní zákazníky v telekomunikačním i ICT sektoru. Tento zkušený leader za sebou má 8 let ve Vodafonu, 6,5 roku v O2 a v obou se mimo jiné podílel nebo přímo řídil velké organizační či transformační změny. Poslední období profesně strávil ve společnosti RENOMIA, kde řídil pobočkovou síť a obchod v ČR včetně strategie a rozvoje.

Michal kombinuje silné obchodní zkušenosti s jasnou strategickou perspektivou. Pevně věřím, že jeho hluboké odborné znalosti pomohou v budování důvěry, stability a v rozvoji vztahů i firemní báze. Jsem přesvědčena, že s Michalem budeme nadále stavět na úspěších, kterých jsme dosáhli, a povedeme business segment k dalšímu růstu,“ uvedla Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekomu a členka představenstva, a doplnila: „Zároveň bych velice ráda poděkovala Peterovi Lacovi za jeho skvělou podporu a mimořádné nasazení při vedení obou zemí.“

Velice se těším na cestu, která nás čeká. Fungování byznysu se v posledních letech výrazně proměnilo. Firmy prokázaly odolnost, na technologické i tržní změny umí reagovat rychle, řadu z nich ale brzdí stále byrokracie a náročné podmínky. Věřím proto, že se silným a zkušeným týmem i hodnotami, které T-Mobile zastává, navíc s tak kvalitní infrastrukturou, dokážeme stát firemním zákazníkům po boku jako naprosto spolehlivý partner, s kterým zvládnou všechny výzvy související s digitalizací, modernizací a automatizací tak, aby zůstali konkurenceschopní,“ komentuje svůj nástup Michal Müller.

Michal Müller vystudoval mezinárodní obchod a mezinárodní management na VŠE Praha, kde kromě inženýrského titulu získal i mezinárodně uznávaný titul CEMS MIM (Master in International Management). V mládí se vrcholově věnoval biatlonu, dnes tráví svůj volný čas hlavně s rodinou a třemi dětmi, stále nejraději aktivním sportem či společnými chvílemi u deskových her. Kromě toho rád cestuje, poznává nové kultury a je velký gurmán i fanoušek veteránů.

 

Zdroj: T-Mobile

