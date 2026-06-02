Novým členem vrcholového vedení T-Mobile Czech Republic bude Michal Müller

Michal Müller má v oblasti B2B rozsáhlé, téměř dvacetileté zkušenosti – jak z oblasti řízení strategie, rozvoje obchodu, prodeje, marketingu nebo péče o firemní zákazníky v telekomunikačním i ICT sektoru. Tento zkušený leader za sebou má 8 let ve Vodafonu, 6,5 roku v O2 a v obou se mimo jiné podílel nebo přímo řídil velké organizační či transformační změny. Poslední období profesně strávil ve společnosti RENOMIA, kde řídil pobočkovou síť a obchod v ČR včetně strategie a rozvoje.
„Michal kombinuje silné obchodní zkušenosti s jasnou strategickou perspektivou. Pevně věřím, že jeho hluboké odborné znalosti pomohou v budování důvěry, stability a v rozvoji vztahů i firemní báze. Jsem přesvědčena, že s Michalem budeme nadále stavět na úspěších, kterých jsme dosáhli, a povedeme business segment k dalšímu růstu,“ uvedla Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekomu a členka představenstva, a doplnila: „Zároveň bych velice ráda poděkovala Peterovi Lacovi za jeho skvělou podporu a mimořádné nasazení při vedení obou zemí.“
„Velice se těším na cestu, která nás čeká. Fungování byznysu se v posledních letech výrazně proměnilo. Firmy prokázaly odolnost, na technologické i tržní změny umí reagovat rychle, řadu z nich ale brzdí stále byrokracie a náročné podmínky. Věřím proto, že se silným a zkušeným týmem i hodnotami, které T-Mobile zastává, navíc s tak kvalitní infrastrukturou, dokážeme stát firemním zákazníkům po boku jako naprosto spolehlivý partner, s kterým zvládnou všechny výzvy související s digitalizací, modernizací a automatizací tak, aby zůstali konkurenceschopní,“ komentuje svůj nástup Michal Müller.
Michal Müller vystudoval mezinárodní obchod a mezinárodní management na VŠE Praha, kde kromě inženýrského titulu získal i mezinárodně uznávaný titul CEMS MIM (Master in International Management). V mládí se vrcholově věnoval biatlonu, dnes tráví svůj volný čas hlavně s rodinou a třemi dětmi, stále nejraději aktivním sportem či společnými chvílemi u deskových her. Kromě toho rád cestuje, poznává nové kultury a je velký gurmán i fanoušek veteránů.
