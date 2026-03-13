Novým generálním ředitelem ČPZP je Ing. David Šmehlík

Ing. David Šmehlík byl zvolen do čela třetí největší zdravotní pojišťovny v České republice poté, co skončil v této funkci Ing. Vladimír Matta. Nový generální ředitel Ing. David Šmehlík je expertem na oblast zdravotního pojištění a bývalým náměstkem Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči. Působil rovněž jako poradce ministra zdravotnictví.
Ing. David Šmehlík je podle svých slov připraven udělat maximum pro další rozvoj ČPZP, pro zajištění kvalitní a dostupné péče jejím klientům, stejně jako pro posílení jejího předního postavení na trhu zdravotních pojišťoven. ČPZP je třetí největší zdravotní pojišťovnou v ČR s celorepublikovým působením, má 1,3 milionu pojištěnců a zaměstnává bezmála 700 lidí.
Hlavním úkolem nového generálního ředitele bude zejména nastolit dynamické vedení společnosti, rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli, rozvoj řízení a chodu pojišťovny, větší zaměření na dostupnost zdravotní péče pro pojištěnce, zajištění nových programů pro stávající i nově příchozí klienty a další rozvoj sítě smluvních poskytovatelů.
„Do funkce nastupuji s cílem zmodernizovat fungování pojišťovny a soustředit se na dostupnou péči pro naše pojištěnce. Mojí prioritou je také zajištění a rozvoj specifických programů zdravotní a preventivní péče, zlepšení managementu péče včetně programů pro pacienty s chronickými onemocněními a zlepšování dostupnosti péče v oblastech s omezenou dostupností. Dalším úkolem je také nastolit předvídatelnou partnerskou spolupráci se smluvními poskytovateli,“ uvedl Ing. David Šmehlík, nově jmenovaný generální ředitel ČPZP.
Ing. David Šmehlík je český ekonom a expert na zdravotní pojištění s více než 25 lety zkušeností v oblasti financování zdravotní péče a managementu zdravotních pojišťoven. V letech 2018–2021 působil jako náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči a členem Správní rady VZP ČR.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má přes sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.
