Novým generálním ředitelem ČPZP se stal Ing. Stanislav Myška, MHA

Stanislav Myška za dobu svého působení v ČPZP získal rozsáhlé zkušenosti s fungováním veřejného zdravotního pojištění, správou pojistného, ekonomickým řízením a vnitřními procesy organizace. Díky dlouholetému působení na různých pozicích má komplexní znalost provozu pojišťovny, jejího ekonomického zázemí i každodenních potřeb zaměstnanců a pojištěnců.
O České průmyslové zdravotní pojišťovně
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) je třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Zajišťuje veřejné zdravotní pojištění pro přibližně 1,3 milionu pojištěnců a prostřednictvím celorepublikové sítě více než sto poboček poskytuje služby klientům napříč Českou republikou. Vedle zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče se zaměřuje na podporu prevence, modernizaci klientských služeb a odpovědné hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění.
V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím
Ing. Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí
tel.: 599 090 182, e-mail: elenka.mazurova@cpzp.cz
aktuální informace na www.cpzp.cz
Zdroj: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59898.