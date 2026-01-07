Novým generálním ředitelem Sanofi Vaccines pro Českou republiku je Christian Woeckel

Praha 7. ledna 2026 (PROTEXT) - Inovativní farmaceutická společnost Sanofi jmenovala do funkce Head of Vaccines Czech Republic Christiana Woeckela. V Sanofi působí od roku 2017 a dosud pracoval v Německu a ve francouzské centrále společnosti, kde v poslední době zastával klíčovou roli při řízení transformace spojené s budováním globálního obchodního a marketingového podpůrného oddělení čítajícího přes 1500 lidí. Své mezinárodní zkušenosti nyní přináší do Prahy, kde přebírá vedení divize vakcín — oblasti, která stojí v centru globálních imunizačních aktivit společnosti Sanofi. V roli šéfa divize nahrazuje Ramiho Mroueha, jenž ji vedl poslední tři roky a nyní pokračuje ve své misi v Maroku.

Christian Woeckel do nové role přichází s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi. Dlouhodobě se věnoval řízení strategických změn, digitální transformaci a modernizaci go-to-market modelů. Vedl mezinárodní týmy, podílel se na rozvoji využití umělé inteligence a stojí i za úspěšným uvedením léčivého přípravku Beyfortus® v Německu určeného k ochraně všech novorozenců a kojenců před onemocněním RSV. Díky jeho obchodním zkušenostem v oblasti vakcín a běžných léčiv, doplněným o digitální inovace, a řízením náročných projektů přináší silnou kombinaci strategického myšlení a manažerského vedení.

Jeho profesní zázemí zahrnuje obchodní strategii, digitalizaci, práci s umělou inteligencí i agilní řízení. Studoval v Německu a USA, získal titul MBA a další vzdělání si rozšířil na Stanfordu, IMD Business School nebo INSEAD. Zajímá se o inovace a nové technologie, zejména o oblast umělé inteligence.

„Převzít vedení vakcinační divize Sanofi v České republice je pro mě velká zodpovědnost i příležitost. Jsem nadšený, že se mohu připojit ke zkušenému českému týmu a společně s ním posouvat prevenci a vakcinaci kupředu. Věřím, že díky inovativním produktům, datům a novým technologiím dokážeme ještě lépe podporovat pacienty, zdravotníky i celý systém veřejného zdraví v České republice,“ říká Christian Woeckel.

Vakcinační divize Sanofi patří v České republice dlouhodobě mezi klíčové pilíře společnosti. Zaměřuje se na prevenci závažných infekčních onemocnění napříč všemi věkovými skupinami a přináší na trh inovativní vakcíny, které podporují veřejné zdraví a dlouhodobou odolnost české populace.

„Christian Woeckel strávil poslední roky prací v náročném mezinárodním prostředí, kde vedl týmy i projekty vyžadující preciznost a schopnost zvládat rozsáhlou agendu. Tato zkušenost je pro naši organizaci v Česku mimořádně cenná. Vakcíny a imunizace tvoří významnou součást našeho přínosu pro veřejné zdraví a schopnost plynule přinášet inovace do zdravotních systémů má skutečný dopad. Věřím, že jeho přístup nám pomůže tuto činnost dále posílit a rozšířit dostupnost moderní prevence pro pacienty napříč celou zemí,“ doplňuje Vivek Basantani, Country Lead for Czechia and Head of Pharma.

Mimo svou profesní dráhu se Christian Woeckel dlouhodobě věnuje zájmům, které ho provázejí řadu let. Sportuje – jezdí na kole, běhá, cvičí a příležitostně hraje fotbal, kterému se aktivně věnoval více než patnáct let. Rád cestuje a poznává nové kultury, tráví čas s přáteli a působí také jako mentor mladých profesionálů a studentů.

Beyfortus je léčivý přípravek (monoklonální protilátka nirsevimab) k injekčnímu podání do svalu. Přípravek je určen k prevenci onemocnění dolních cest dýchacích respiračním syncytiálním virem (RSV) u novorozenců a kojenců během jejich první sezóny RSV. Žádná protilátka nemusí plně ochránit všechny imunizované osoby. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. V případě podezření na nežádoucí účinky informujte svého lékaře nebo lékárníka. Schválená vakcinační akce: Č. j.: MZDR 29910/2025-4/OVZ.

 

O společnosti Sanofi

Sanofi je biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj s využitím umělé inteligence usilující o zlepšení životů lidí a udržitelný růst. Naše rozsáhlé znalosti imunitního systému uplatňujeme při vývoji přípravků a vakcín, jež léčí a chrání miliony lidí po celém světě. Inovativní přípravky, na jejichž vývoji pracujeme, mohou pomoci dalším milionům lidí. Náš tým sleduje jediný cíl: tvořit zázraky vědy, které zlepšují životy lidí. To nás inspiruje k dosahování a zvyšování pokroku i k pozitivnímu dopadu na naše zaměstnance a komunity, jimž sloužíme, tím, že se věnujeme nejpalčivějším výzvám ve zdravotnictví, ekologii a sociální oblasti.

Zdroj: Sanofi

 

Kontakt pro média:

Linda Prokopová

Corporate Affairs Lead CZ, Sanofi

E-mail: linda.prokopova@sanofi.com

Tel.: +420 739 646 403

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

