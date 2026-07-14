Novým generálním ředitelem společnosti Somfy pro Českou republiku se stává Lukáš Borovský

Lukáš Borovský přichází do čela české pobočky s hlubokou znalostí firmy i celého trhu. V Somfy dosud působil na pozici B2B Channel Leader Eastern Europe, kde měl na starosti strategii rozvoje obchodu s největšími výrobci. Tato klíčová oblast se přitom podílí na 80 % celkového obratu společnosti ve východní Evropě. Borovský má za sebou bohatou manažerskou kariéru v mezinárodním prostředí. Téměř deset let působil v britské společnosti Brammer, kde se vypracoval až na pozici obchodního ředitele a člena představenstva, a cenné zkušenosti sbíral rovněž ve firmě Beta Tools.
„Somfy vnímám jako motor inovací v oblasti automatizace budov. Do nové role nastupuji s vizí posunout vnímání chytré domácnosti u české veřejnosti i odborníků o krok dále směrem k maximální energetické úspornosti a udržitelnosti. Mým cílem je, aby byla značka Somfy pro architekty, developery, obchodní partnery i koncové uživatele jasnou první volbou. A to nejen díky špičkovým technologiím, ale také pro náš jedinečný zákaznický servis a technickou podporu,“ říká nový CEO Somfy CZ Lukáš Borovský.
Somfy působí na českém trhu již 30 let a opírá se o silný lokální tým. Ten svým mimořádným rozsahem od technické podpory přes zákaznický servis až po marketing představuje v oboru unikum. Pod novým vedením plánuje společnost ještě intenzivněji spolupracovat s architekty a developery. Zásadní prioritou pak i nadále zůstává rozšiřování úspěšných partnerských programů pro zákazníky, ať už se jedná o síť Somfy Expert, nebo program Partner+.
O společnosti Somfy
Somfy je francouzská technologická společnost a globální lídr v oblasti automatizace domácností, který již více než 50 let udává trendy v motorizaci a v inteligentním ovládání stínící techniky, přístupových a zabezpečovacích systémů. Díky vlastnímu vývoji s více než 2000 patenty a důrazu na udržitelnost patří mezi průkopníky v oblasti chytrého bydlení a propojených ekosystémů. Cílem značky je přinášet do každodenního života uživatelů maximální komfort, bezpečí a energetickou účinnost prostřednictvím inovativních řešení, která zjednodušují každodenní život.
Zdroj: Antenna Group