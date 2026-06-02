Novým jednatelem Sievert CZ a Sievert SK je Ing. Peter Markovič

Většinu profesní kariéry strávil v top managementu mezinárodních holdingů v oboru stavebních materiálů. Zde se vypracoval až na pozici generálního ředitele pro Českou republiku a Slovensko. V této roli řídil dvě samostatné společnosti, čtyři výrobní závody a přibližně 440 zaměstnanců. V obou zemích vedl týmy vrcholového managementu, definoval a uváděl do praxe krátkodobé i dlouhodobé strategie v souladu s globálními cíli skupiny. Pod jeho vedením dosáhl byznys dvouciferného růstu, a to i v náročném a vysoce konkurenčním tržním prostředí.
„V Petru Markovičovi získáváme uznávaného lídra s hlubokou znalostí trhu i celého odvětví a jasným strategickým uvažováním,“ uvádí René Grupp, generální ředitel Sievert SE. „Jeho styl vedení se opírá o bohaté zkušenosti z obchodu a rozvoje podnikání. Ty navíc kombinuje s detailním porozuměním výrobním procesům, což zásadně přispěje k dalšímu posílení našich aktivit v České republice a na Slovensku.“
Peter Markovič je známý svým strukturovaným, ale zároveň lidským přístupem k vedení lidí. Důraz klade na plnění cílů, osobní odpovědnost a budování dlouhodobých hodnot.
„Sievert je ambiciózní společnost s pevnými německými kořeny a globální působností. Velmi se těším, až společně s týmem začneme aktivně utvářet budoucnost značky v Česku a na Slovensku a navážeme na dosavadní úspěchy firmy,“ říká Peter Markovič, jednatel společností Sievert CZ k.s. a Sievert SK s.r.o.
Peter Markovič ve funkci střídá Petra Koutníka, který společnosti Sievert v České republice a na Slovensku úspěšně vedl z pozice jednatele více než 14 let. Petr Koutník zůstane ve firmě do konce června 2026, aby zajistil plynulé předání agendy, a následně odejde do zaslouženého důchodu.
O společnosti Sievert SE / Sievert CZ k.s. & Sievert SK s.r.o.
Mezinárodní koncern Sievert SE, se sídlem v německém Osnabrücku, provozuje více než 60 výrobních závodů v Německu, Číně, Holandsku, Polsku, Rusku, České republice a Slovensku, ve kterých pracuje více než 1700 zaměstnanců. Společnost Sievert vstoupila na český trh v roce 1998 se svými výrobními závody v Brně a Ledčicích. Od roku 2010 pokrývá potřeby slovenských a maďarských zákazníků výrobním závodem ve Velkém Mederu. Značky koncernu Sievert zahrnují oblast výroby suchých maltových směsí, speciální stavební chemie, sanací a restaurování památkových objektů, tak jako omítkové systémy a produkty pro obklady a dlažby.
Zdroj: Sievert CZ
