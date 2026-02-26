Novým jednatelem Volkswagen Financial Services bude André Warmuth

Praha 26. února 2026 (PROTEXT) - Volkswagen Financial Services (VWFS), přední poskytovatel financování mobility v České republice, oznamuje změnu ve svém vedení. Novým jednatelem společnosti se od 1. března 2026 stane André Warmuth, který ve funkci vystřídá Nataliyi Bauhuber. Ta se po úspěšném působení v Praze přesouvá na jinou pozici v rámci koncernu Volkswagen.

André Warmuth povede Volkswagen Financial Services společně s dosavadním jednatelem Vratislavem Strašilem. Warmuth přichází do České republiky s bohatými mezinárodními zkušenostmi, které získal během svých předchozích rolí jednatele na různých zahraničních trzích i v rámci svého posledního působení v Řecku, kde zastával funkci generálního ředitele Volkswagen Bank Greece. Jeho profesní dráha je dlouhodobě úzce spjata se světem financí a obchodním růstem, což mu poskytuje komplexní pohled na strategické řízení a provozní efektivitu finančních institucí.

„Na tuto novou výzvu v České republice se velmi těším. Česká republika je pro koncern Volkswagen velmi důležitým trhem s vysokou mírou inovací,“ říká André Warmuth. „Mým cílem je využít své mezinárodní zkušenosti a dosavadní působení ve finančním sektoru k dalšímu posílení pozice VWFS jako předního hráče na trhu. V roce 2026 se zaměříme především na udržení loajality zákazníků a zvyšování efektivity prostřednictvím optimalizace procesů a režijních nákladů. Současně budeme klást důraz na udržitelný, holistický obchodní růst a další zlepšování v oblastech pojištění a poprodejních služeb.“

„Děkujeme Nataliyi Bauhuber za její přínos k rozvoji společnosti a přejeme ji mnoho úspěchů v její nové roli,“ ocenili práci dosavadní jednatelky André Warmuth s Vratislavem Strašilem.

Volkswagen Financial Services vstupuje do roku 2026 po úspěšném roce 2025, kdy potvrdil svoji pozici předního poskytovatele financování mobility v České republice.

Volkswagen Financial Services je přední finanční společností, specializující se na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního leasingu, pojištění a dalších služeb mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak pro koncernové vozy – tzv. značkové financování –, tak i pro ostatní vozy na trhu. Volkswagen Financial Services je obchodní divizí skupiny Volkswagen AG, která zahrnuje společnosti Volkswagen Financial Services AG spolu s přidruženými společnostmi, Volkswagen Bank GmbH, Porsche Financial Services a finančními společnostmi v USA, Kanadě a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo společnosti Volkswagen AG – s výjimkou finančních služeb značky Scania a Porsche Holding Salzburg. Společnost je zastoupena ve 48 zemích, které disponují portfoliem více než 26,7 milionů smluv a zaměstnávají 18045 pracovníků. Celková aktiva společnosti jsou ve výši přibližně 282 miliardy eur a provozní výsledek činí 2,6 miliardy eur.

 

