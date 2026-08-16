Novým mistrem ČR v přesnosti přistání v paraglidingu se stal Petr Garbier

Díky výbornému počasí se organizátorům podařilo během jediného dne odlétat všech osm vypsaných kol. Kromě domácí špičky do Beskyd dorazila i silná mezinárodní konkurence závodníků z Polska, Estonska, Lotyšska, Nizozemska a Maďarska. Někteří piloti zvládli náročný program bez jediného zaváhání.
Závod, který proběhl s podporou Svazu PG – LAA ČR, České asociace univerzitního sportu, obce Čeladná, Moravskoslezského kraje a firem Sky a Infovize ukázal obrovský potenciál české reprezentace. Pro národní tým, který se nyní chystá na nadcházející mistrovství Evropy v Rumunsku, jde o skvělý příslib umístění v několika kategoriích. V mezinárodním srovnání v rámci Evropského poháru dokázal českého šampiona Garbiera překonat pouze celkový vítěz Sergei Usanov starší z Estonska. MČR také ukázalo obrovský potenciál v české mládeži. V první desítce se umístilo hned 6 juniorů, Lukáš Karlík si dokonce odváží v celkovém pořadí bronz.
Organizační tým děkuje všem pilotům za krásný závod a těší se na další ročník.
Výsledky PGA Czech Open 2026
MČR Open: 1. Petr Garbier (19 bodů), 2. Vlastimil Kricnar (43 bodů), 3. Lukáš Karlík (85 bodů).
MČR Ženy (zároveň EP a Liga): 1. Anna Halamová (200 bodů), 2. Karolína Koudelová (215 bodů), 3. Lucie Martínková (614 bodů).
Akademické MČR a Junioři: 1. Lukáš Karlík (85 bodů), 2. Anna Halamová (200 bodů), 3. Karolína Koudelová (215 bodů).
MČR Hobby: 1. Anna Halamová, 2. Veronika Koňasová, 3. Karol Rumpli.
Evropský pohár – absolutní pořadí: 1. Sergei Usanov Sr. (Estonsko, 14 bodů), 2. Petr Garbier (ČR, 19 bodů), 3. Vlastimil Kricnar (ČR, 43 bodů), 4. Lukáš Karlík (ČR, 85 bodů), 5. Sandor Kaszas (Maďarsko, 140 bodů).
Týmy: 1. Uvidíme (440 bodů), 2. PG HNÍZDO (514 bodů), 3. Poland 1 (1387 bodů).
Smíšené dvojice: 1. Anička & Mirek (1364 bodů), 2. Kája & Hugo (1458 bodů), 3. Magda & Petr (2179 bodů).
Výsledková listina MČR ACC 2026
Zdroj: Svaz paraglidingu - LAA ČR
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