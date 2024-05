Novým trendům v bydlení dominují zahrady a sdílené parky

Moderní design a bydlení s výhledy na panorama Prahy, soukromé zahrady a zelený svět plný stromů, bylinek i jedlých rostlin. Zážitek na každém metru čtverečním, vysoký komfort, život ve městě a zároveň v přírodě.

Originální rukopis Ferdinanda Lefflera, nejznámějšího českého krajinného architekta a jeho týmu z Atelieru Flera je v Barrandez-Vous znát na každém kroku. Sdílený park uprostřed bytových domů nejsou jen stromy a květiny. Součástí jsou i venkovní relaxační a herní prvky, které jsou citlivě zasazeny do celého konceptu zeleně. Pro děti tak vznikla bezpečná místa pro zábavu a hry a pro všechny ostatní věkové kategorie zóny pro odpočinek i setkávání.

Ještě vyšší úroveň každodenního zážitku z bydlení poskytují zahrady, terasy a prostorné lodžie, které prodlužují obytný prostor a vytváří nové “zelené pokoje” pro relaxaci v soukromí. Developerská společnost Top Estates myslela v Barrandez-Vous na možnost venkovního posezení téměř u každého z bytů.

“Bytové domy, které jsou obdařeny vlastními zahradami a vnitrobloky, se stávají malým zeleným rájem pro všechny obyvatele, neboť i do menšího prostoru jde dostat poměrně dost zeleně a prvků, které nám budou celoročně dělat radost. Ať už to budou stromy, kvetoucí keře, trávy, trvalky, sezónní bylinky či herní prvky a odpočinkové zóny. A to se v Barrandez-Vous podařilo a další roky to tady bude ještě krásnější, až povyrostou všechny stromy. Když je pěkně, nechce se nám nikomu vracet do bytů, trávíme rádi čas venku a v zahradách, kde je pořád co obdivovat nebo kde se dá relaxovat. Terasy a zahrady mají dar udělat váš život radostnější,” říká Ferdinand Leffler.

O developerské skupině Top Estates Group

Skupina Top Estates Group se zaměřuje na prémiový rezidenční development a polyfunkční projekty. Její součástí je jak developerská, tak stavební společnost. Působí v Praze, Brně a Bratislavě a aktivně připravuje rozvoj projektů v hodnotě přes 4,5 miliardy Kč, které by měly nabídnout přes 600 bytů. Společnost Top Estates se zaměřuje nejen na moderní architekturu, design a kvalitní bydlení, ale také na inovativní a ekologická řešení.

Partneři Top Estates realizovali projekty Barrandovská´ zahrada, Truhlárna, Milhouse, Sakura a Bleriot, ukončeny byly přípravy projektů Woko a Nová Myslivna v Brně. V Praze byl dokončený rezidenční komplex Barrandez-vous, na který nyní navazuje druhá etapa a na Slovensku je aktuálním projektem Portum Towers. Mezi nejúspěšnější stavby patří projekt Barrandez-Vous, který zvítězil jako nejlepší projekt roku 2021 i 2022 mezi stovkami staveb v celé ČR a získal také Cenu za veřejný prostor a urbanismus. Dále Sakura s několika prestižními oceněními, která byla první rezidencí v Česku pracující s principem visutých zahrad a v roce 2020 nominována mezi čtyři finalisty nejlepších staveb světa WAN Awards v kategorii Residential projects. Projekt Truhlárna se stal vítězem v kategorii Rezidenční projekty menšího rozsahu soutěže Best of Realty 2018 a prvenství v roce 2019 obhájil také projekt Barrandovská´ zahrada. Projekt Bleriot získal za rok 2022 Českou cenu za architekturu.

Zdroj: Top Estates Group