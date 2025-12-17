Novými Dvory u Litoměřic projedete bez omezení, přesto je zde nutná opatrnost

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Nové technologie znamenají obrovský pokrok dopředu. To znamená, že vozovka bude mít podle mého názoru nejen novou obrovskou vrstvu, ale i podkladní vrstvy. Ty se během posledních let mnohonásobně zlepšily. To znamená, že povrch by měl být po stránce jízdních vlastností daleko lepší, daleko lépe udržovatelný i v jiných podmínkách a měl by být více odolný vůči agresivní soli a tak dále."
Řidiči by i nadále měli dbát zvýšené opatrnosti, při průjezdu obcí, kde se mohou stále pohybovat technické složky dokončující drobné úpravy krajnic a dopravního značení.
Tomáš Fuit, vedoucí TSÚ SÚSÚK: "Stavebně je akce dokončena bez VDZ, které bude provedeno za vhodných klimatických podmínek nejpozději do června 2026."
Zdroj: POLAR televize Ostrava