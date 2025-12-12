Nucleus Research potvrzuje: Infor CPQ drží pozici lídra i v roce 2025

Praha 12. prosince 2025 (PROTEXT) - Řešení Infor CPQ se již pošesté v řadě umístilo mezi lídry v žebříčku Nucleus Research CPQ Technology Value Matrix 2025. Analytici oceňují především kombinaci inteligentní konfigurace, pokročilé vizualizace a hluboké ERP integrace, která výrobcům umožňuje převést i velmi složité nabídky do výrobních dat téměř bez manuálních zásahů.

Konfigurátor Infor CPQ tak patří k řešením, která dlouhodobě udávají směr v oblasti Configure–Price–Quote. Letos boduje zejména schopností propojit AI-řízenou konfiguraci, 2D/3D vizualizaci a automatické generování technické přípravy výroby (TPV).

 

Co to znamená pro výrobní firmy

Díky vysokému stupni automatizace dokážou firmy reagovat na zákazníky rychleji a přesněji – a zároveň udržet kontrolu nad komplexitou svých produktů. Z toho v praxi plynou konkrétní a snadno měřitelné přínosy, které firmy rychle pocítí v každodenním provozu:

  • rychlejší a přesnější nabídky,
  • inteligentní cenotvorba,
  • méně chyb při předávání zakázek do výroby,
  • stabilnější a opakovatelné obchodní procesy,
  • rychlejší zaučení nových obchodníků i konstruktérů.

Podle Nucleus Research patří právě tato kombinace k důvodům, proč je Infor CPQ v čele žebříčku už šestým rokem.

„Firmy dnes potřebují reagovat rychle a bez chyb. Infor CPQ jim v tom pomáhá tím, že propojuje obchod, konstrukci a výrobu v jeden plynulý proces,“ říká Robert Fárek, ředitel společnosti ITeuro. „Na projektech vidíme, že dobře nastavená konfigurace dokáže ušetřit desítky hodin práce měsíčně, snížit počet chyb v předvýrobní přípravě a zpřesnit plánování. Pro firmy je to dnes důležitá konkurenční výhoda.“

Řešení Infor CPQ dodává na český a slovenský trh česká technologická společnost ITeuro. Má za sebou řadu implementací jak samostatného konfigurátoru, tak projektů, kde je Infor CPQ součástí ERP systémů Infor SyteLine nebo Infor LN.

Konfigurátor Infor CPQ v České republice využívá například Česká Zbrojovka nebo ISOTRA.

„Když se zákazníky řešíme konfiguraci, jde vždy o to, aby výsledný systém věrně odrážel logiku jejich výrobků,“ doplňuje Robert Fárek. „Každý podnik má své specifické konstrukční postupy, proto pomáháme s nastavením pravidel tak, aby byla udržitelná i do budoucna.“

 

O společnosti Infor

Infor patří mezi tři největší poskytovatele podnikových informačních systémů na světě. Působí ve více než 170 zemích a zaměstnává přes 16 000 odborníků. Jedno z vývojových center se nachází také v České republice.

O společnosti ITeuro, a.s.

ITeuro je česká technologická firma, která už 25 let stojí po boku výrobních podniků a pomáhá jim zvládat změny i růst. Na domácím i slovenském trhu zavádí informační systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) a zajišťuje jeho kompletní lokalizaci. V posledních letech se zaměřuje také na řešení Infor LN (CloudSuite Industrial Enterprise) pro náročné segmenty, jako je automotive, letectví či obrana. Do portfolia patří i vlastní platforma InduStream, která zahrnuje MES systém, WMS a podporu VNA procesů.

 

Zdroj: ITeuro

 

 

