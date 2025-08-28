Nutnost, ne luxus. Nový web na podporu filmové výchovy

Autor:
  7:43
Praha 28. srpna 2025 (PROTEXT) - Tisková zpráva ke vzniku nového mezinárodního webu pro filmovou výchovu

Filmová výchova, dosud doména několika nadšených jednotlivců, se od školního roku 2026/27 stane povinným předmětem na základních školách. Školy ji ale mohou začít vyučovat dobrovolně už letos v září. Co však může žákům nabídnout? A jak ji správně vyučovat? Goethe-Institut ve spolupráci se spolkem krutón a dalšími evropskými partnery spouští v rámci vzdělávacího projektu FilmED nový web, který zdarma poskytuje potřebnou obsahovou i metodologickou podporu.

„Děti starší pěti let tráví sledováním audiovizuálních obsahů 3-8 hodin denně. Pohyblivé obrazy jsou už dávno určujícím jazykem naší doby, nicméně filmová výchova byla ve školách dosud okrajovou aktivitou, závislá hlavně na iniciativě nadšených vyučujících. To se brzy změní, film bude pevnou součástí základního vzdělávání a vyučující nyní nutně potřebují rozsáhlý arzenál praktických nástrojů – od jednoduchých tipů na to, jak s filmovou výchovou začít, až po praktické, podrobné materiály pro výuku,“ komentuje Tereza Šťastná z Goethe-Institutu, manažerka vzdělávacího projektu FilmED.

Tuto podporu nabídne nový web www.film-ed.eu, který tak doplní oficiální materiály vycházející z RVP o další podklady, inspiraci a tipy do výuky. Jak v rámci výuky legálně promítat filmy? Kde je online vůbec najít, jak si opatřit výukové materiály? Vzdělávací, vícejazyčný web navazuje na úspěšné projekty jako CinED či Filmouka a v mezinárodním měřítku nabízí desítky praktických, filmově-edukativních rad, návodů a aktivit pro různé věkové skupiny i vyučovací kontexty. Každá aktivita navíc obsahuje odkazy na související filmy a další přípravné materiály pro vyučující (volně ke stažení). Organizacím, které by chtěly podobnou vzdělávací aktivitu realizovat například ve formě workshopu, nabízí i tipy, jak ji financovat a propagovat. Web je přístupný veřejně, zdarma.

„Filmová výchova rozvíjí kritické myšlení, kreativitu, umělecké cítění i technické dovednosti a působí jako úžasný katalyzátor pro diskuzi. Nejedná se pouze o nástroj pro kritické vnímání filmů a audiovizuálního obsahu, ale i všeho kolem nás,” popisuje Adéla Lachoutová ze spolku krutón, který vzdělávací projekt spolu s Goethe-Institutem připravuje. „Filmově výchovné metodiky z webu FilmED představují nekonvenční a zároveň přístupné způsoby využití filmu jako nástroje pro výuku různých předmětů, od dějepisu a občanské výchovy až po mediální výchovu a společenská témata. Zároveň k filmu přistupují jako k uměleckému médiu, jehož studium zahrnuje historii, estetiku, filmový jazyk, vyprávění i samotný proces tvorby,“ dodává Adéla Lachoutová.

 

Co? Platforma filmové výchovy FilmED přístupná přes www.film-ed.eu.

Kdo? KoordinujeGoethe-Institut ve spolupráci s českým partneremkrutón, polským Filmovým centrem Andrzeje Wajdy, Národním filmovým institutem Maďarska, slovenským Kinem Úsmev aNárodním filmovým archivem Severní Makedonie. Spolufinancováno z programu Kreativní Evropa MEDIA.

 

Kontakt: www.goethe.de/cesko

 

 

