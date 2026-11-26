Národní zdravotnický informační portál (NZIP) je dlouhodobě zdrojem ověřených a srozumitelných informací o zdraví, prevenci a českém zdravotním systému pro širokou veřejnost. Jeho cílem je pomáhat lidem lépe se orientovat ve zdravotních tématech, podporovat prevenci a posilovat zdravotní gramotnost. Nyní NZIP rozšiřuje své aktivity také o přehlednou nabídku praktických informačních a komunikačních materiálů, které mohou využívat zdravotníci, odborné instituce, školy, pacientské organizace, média i další zájemci při vlastní komunikaci a osvětových aktivitách.
Materiály vznikají ve spolupráci s odbornými a garantujícími institucemi, mezi které patří například Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Státní zdravotní ústav (SZÚ), Národní screeningové centrum (NSC), Národní institut kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ) a další odborné organizace. Jejich cílem je usnadnit šíření odborně ověřených informací a nabídnout praktické nástroje pro komunikaci zdravotních témat v online i offline prostředí.
"Naším cílem je, aby kvalitní, ověřené a srozumitelné informace o zdraví byly co nejdostupnější a dostávaly se k lidem prostřednictvím míst a kanálů, které běžně využívají. Vedle samotného portálu proto nabízíme také praktické materiály, které mohou zdravotníci, instituce i další zájemci jednoduše využít ve své vlastní komunikaci. Chceme tak společně přispívat k lepší zdravotní gramotnosti obyvatel," říká RNDr. Martin Komenda, Ph.D., MBA, koordinátor NZIP.
Praktické materiály pro každodenní komunikaci o zdraví
Nová nabídka NZIP zahrnuje několik tematických kolekcí, které umožňují vybrat vhodný obsah podle cílové skupiny i způsobu využití.
- Průvodci zdravím – odborně ověřené články, informační zdroje, infografiky a praktická doporučení zaměřená například na prevenci, duševní zdraví, zdravé stárnutí nebo zdravotnická data.
- Letáky a brožury – materiály připravené k vlastnímu tisku a využití v ordinacích, nemocnicích, školách, na úřadech, při odborných akcích i v pacientských organizacích.
- Animační spoty – krátká videa věnovaná zdraví, prevenci a zdravotnickým datům, vhodná pro webové stránky, sociální sítě, prezentace, čekárny nebo veřejné akce.
- Datové infografiky – přehledné a srozumitelné vizualizace zdravotnických dat, které pomáhají přiblížit veřejnosti důležitá zdravotní témata. Interaktivní infografiky lze využít také na vlastních webových stránkách.
- Bannery NZIP – grafické prvky v různých formátech a velikostech, které mohou organizace umístit na své webové stránky a nasměrovat návštěvníky k důvěryhodným informacím o zdraví.
Materiály jsou dostupné na webu NZIP v sekci pro partnery a média. Jejich sdílení, stahování a využití pro vlastní informační, vzdělávací a osvětové aktivity je vítáno.
NZIP rozvíjí spolupráci a podporuje zdravotní gramotnost
Národní zdravotnický informační portál chce i nadále rozvíjet spolupráci s odbornými institucemi a dalšími organizacemi. Společným zájmem je podporovat prevenci, zdravotní a digitální gramotnost, porozumění zdravotnickým datům i lepší orientaci veřejnosti v českém zdravotním systému.
Příležitostí k setkání odborníků a zájemců o tato témata bude také konference NZIP & NZIS Open 2026, která se uskuteční 19. ledna 2027 v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Program se zaměří mimo jiné na umělou inteligenci ve zdravotnictví, zdravotnická data a zdravotní gramotnost. Registrace je dostupná na www.nzip.cz/konference.
Organizace a jednotlivci, kteří mají zájem o spolupráci, využití materiálů nebo rozšíření obsahu portálu o další témata, se mohou obrátit na tým NZIP prostřednictvím e-mailu martin.komenda@uzis.cz.
Více informací o portálu a dostupných materiálech: https://www.nzip.cz/partneri-media
Když jde o zdraví, hledejte na správném místě.
NZIP je oficiální online zdroj ověřených informací o zdraví, prevenci, nemocech a zdravotní péči v České republice. Garantem obsahu je Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a Státním zdravotním ústavem.
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60279.