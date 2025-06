O historicky největší veletrh IDET byl rekordní zájem

„Letošní ročník bezpečnostních veletrhů byl výjimečný ve všech ohledech. V našem regionu letos neexistuje jiná platforma, která by umožnila prezentaci obranných a bezpečnostních firem v takovém rozsahu, kde by se potkali všichni významní hráči a která by měla takový mezinárodní přesah,“ sdělil generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata.

Veletrh IDET 2025 byl opět klíčovou prezentační platformou pro domácí producenty. „Děkuji za zorganizování veletrhu, který je pro obranný a bezpečnostní průmysl velmi důležitý, neboť tady nejenom našim ozbrojeným a bezpečnostním složkám, ale i více než 50 zahraničním delegacím můžeme ukázat, co umíme vyrobit a jak daleko jsme se dostali v technologiích,“ prohlásil na veletrhu prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

VIP hosté a rekordní zahraniční účast

Význam letošního ročníku podtrhla účast vysokých představitelů nejen České republiky. Zahajovací projev přednesl prezident ČR Petr Pavel a spolu s ním na slavnostním zahájení vystoupili ministryně obrany ČR Jana Černochová, ministři obrany Slovenska Robert Kaliňák a Konžské demokratické republiky Guy Kabombo Muadiamvita, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, primátorka města Brna Markéta Vaňková, náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček a první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.

Nabídku veletrhů si prohlédly delegace zástupců ozbrojených složek z rekordních 52 zemí. Rekordní byl také zájem ze strany zahraničních novinářů. Celkem se v tiskovém středisku akreditovalo 286 zástupců médií z 12 zemí. Vysoká byla i účast zahraničních vystavovatelů, kteří přijeli hlavně z Německa, Slovenska, Polska a Maďarska. Svou oficiální expozici na veletrhu IDET poprvé otevřela Indie, další oficiální stánky měly Rakousko, Maďarsko a Slovensko.

Video s ředitelem veletrhu si můžete pustit ZDE.

Ministerstvo a armáda ve velkém stylu a podpisy kontraktů

Ministerstvo obrany a Armáda ČR letos připravily historicky nejrozsáhlejší expozici s mottem „Ve spojení je síla“. Zajišťovalo ji přes 600 vojáků, zastoupeno bylo více než 200 kusů techniky a vysoký důraz byl kladen na náborové aktivity. Armáda se na veletrhu představila jako technologicky vyspělá instituce připravená na moderní formy budoucích konfliktů, kde rozhoduje rychlost, přesnost a bezpečnost informací.

V kontextu pokračující modernizace nejen české armády se na veletrhu uskutečnila řada jednání o nových akvizicích. Na stáncích se po celé tři dny intenzivně jednalo o nových kontraktech a partnerstvích. Zároveň se zde finalizovaly některé již předjednané smlouvy. Příkladem jsou tři klíčové dohody o průmyslové spolupráci mezi českými firmami AERO Vodochody, VZLU AEROSPACE a Vrgineers a americkou společností Lockheed Martin v rámci projektu pořízení 24 letounů F-35A Lightning II pro Armádu ČR. Společnost AERO Vodochody a LOM PRAHA na veletrhu podepsaly prohlášení o záměru společně rozvíjet systém L-39 Skyfox s využitím moderní technologie LVC. Skupina Omnipol zde slavnostně podepsala strategickou dohodu o založení společného podniku Roshel CZ a zahájení lokalizované výroby vozidel řady Senator v České republice.

Premiéry špičkových technologií a ocenění pro inovativní exponáty

V expozici skupiny Czechoslovak Group, která byla generálním partnerem letošního ročníku, mělo světovou premiéru kolové obrněné vozidlo pěchoty Pandur 8×8 EVO od společnosti Tatra Defence Vehicle. Skupina Omnipol představila novinku v podobě obrněného transportéru Senator od kanadské společnosti Roshel. Na stánku České zbrojovky měla českou premiéru třetí generace mimořádně oblíbených pušek CZ BREN.

Tradiční součástí veletrhu IDET bylo ocenění nejinovativnějších exponátů. Hodnotitelská komise letos udělila čtyři ceny ZLATÝ IDET 2025, které získaly: dálkově ovládaná zbraňová stanice GLADIUS MAX výrobce a vystavovatele EVPÚ Defence, bezpilotní letoun Air Defense Solution řízený umělou inteligencí od výrobce TRL Drones a vystavovatele TRL Space Systems, kolové obrněné vozidlo PANDUR 8×8 EVO výrobce a vystavovatele TATRA DEFENCE VEHICLE a náboj 30 × 173 mm SAPHEI-T/SD, který vyrábí i vystavovala firma ZVI.

V soutěži ZLATÝ IDET 2025 komise udělila také tři čestná uznání inovativním exponátům. Získaly je KALAN – obojživelné pásové vozidlo výrobce a vystavovatele New Space Technologies, dále autonomní roj robotů a dronů pro dálkový průzkum, který představila Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, a technologický demonstrátor EGIS NG výrobce a vystavovatele Ray Service.

Ocenění pro Osobnost Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu letos převzal Vítězslav Moťka, který svůj profesní život spojil s firmou Meopta Přerov.

Zároveň byly uděleny čtyři prestižní novinářské ceny ZLATÝ IDET NEWS 2025. Cenu pro zahraničního vystavovatele získala ukrajinská společnost UGVR Machinery, v kategorii vojenská vozidla byla oceněna společnost TATRA EXPORT za vystavenou novinku TATRA 810 M, v kategorii systémy aktivní ochrany získala ocenění společnost EVPU Defence za systém aktivní ochrany obrněných vozidel APS HARPIA a v kategorii výcvikové systémy získaly ocenění státní podnik LOM PRAHA a dceřiná akciová společnost VR Group za společný projekt Full Mission simulátor pro letoun L-39 Skyfox.

Nová témata a odborné konference

Veletrh IDET zviditelnil nová klíčová témata jako kosmická obrana nebo využití 3D technologií. Poprvé se otevřela zóna Space Defense and Startup jako specializovaná platforma pro podporu partnerství mezi nově vznikajícími společnostmi a zavedenými průmyslovými hráči. Úspěšná byla i navazující konference „Defending Europe Together“, kterou spolupořádaly české DEPO Ventures a Litevské BSV Ventures.

Video se spoluzakladatelem společnosti DEPO Ventures je k dispozici ZDE.

Zvýrazněné téma 3D technologií se zaměřilo na využití aditivní výroby v obranném průmyslu, zejména pro vývoj a výrobu zbraní, dronů a další vojenské techniky. O první ročník odborného setkání 3D-ARMY byl mimořádný zájem a zúčastnili se jej odborníci z ČR, Německa, Rakouska, Španělska či Izraele.

Video s organizátorem konference 3D-ARMY nejdete ZDE.

Česko-izraelská obchodní komora na veletrhu IDET uspořádala konferenci zaměřenou na nové technologie nasazené v operaci Swords of Iron. Během veletrhu proběhly také dvě významné konference pořádané Univerzitou obrany – International Conference on Military Technology a International Conference Defence & Strategy.

PYROS, ISET a velká technika v akci

Také veletrhy požární techniky a služeb PYROS a bezpečnostní techniky a služeb ISET přinesly zajímavé novinky. Příkladem je světová premiéra originálního českého obojživelného vozidla KALAN v expozici New Space Technologies. Obojživelné pásové vozidlo s mimořádnou průchodností terénem a plnou využitelností na vodě dokáže evakuovat až 80 osob a zajistit transport až 13 tun materiálu. Je určeno pro víceúčelové nebo speciální civilní i vojenské využití a bylo vyvinuto v úzké spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR.

Memorandum o spolupráci na veletrhu PYROS podepsaly společnosti THT Polička a ProLab Engineering. Společně představily hasicího a zásobovacího robota Hecthora, který nabízí kromě běžného ovládání i využití inerciální navigace nebo částečně autonomní režimy poháněné pokročilým AI navigačním systémem.

Všechny tři veletrhy využily unikátní prostředí brněnského výstaviště, které umožňuje prezentovat velké exponáty jak staticky, tak v akci. Venkovní IDET ARENA s terénním polygonem byla po celou dobu konání bezpečnostních veletrhů dějištěm ukázek dynamického využití vojenské, hasičské a policejní techniky. Novinkou zde byl společný projekt Univerzity obrany a společnosti 3DFENSE, které přímo na místě ve výrobním kontejneru předváděly výrobu a kompletaci UAV systémů.

Příští ročník veletrhů IDET, PYROS a ISET se uskuteční v květnu 2027.