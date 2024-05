O intimní zdraví je třeba pečovat. Dny plodnosti ukážou, jak na tom jste

Vedle vstupní konzultace s lékařem a základního vyšetření, na které není potřeba žádanka, klinika ženám nabízí zcela zdarma AMH test plodnosti a TSH test štítné žlázy. Muži si mohou nechat zdarma a bez žádanky vyšetřit spermiogram. Klinika také nabízí řešení boje s poruchami erekce.

V rámci Dnů plodnosti mají páry možnost přijít v čase 10 - 15h na konzultaci s lékařem bez žádanky a předchozího objednání. Zájemci mohou rovnou podstoupit i základní vyšetření k ověření jejich zdravotního stavu. U žen to znamená odběr krve, případně také gynekologické vyšetření, muži mohou při splnění podmínek předchozí několikadenní sexuální abstinence podstoupit odběr vzorku na vyšetření spermiogram. Více informací se dozvíte a tomto odkaze: https://www.iscare.cz/cs/specializace/reprodukcni-medicina.

Letos mají ženy navíc jedinečnou možnost nechat si zdarma udělat AMH test plodnosti, který jinak stojí tisíc korun, a také TSH test štítné žlázy. Hormon AMH přímo souvisí s počtem folikulů, tedy zárodečných měchýřků, v nichž zrají vajíčka. AMH hormon řídí i celý proces dozrávání vajíček, jeho hodnota v krvi tak poměrně přesně ukáže, kolik vajíček ženě ještě zbývá a jakou má šanci na přirozené početí. Také funkčnost štítné žlázy může přímo ovlivnit problémy s otěhotněním. Její snížená činnost (hypotyreóza) může bránit ovulaci nebo vést k poruše až zástavě menstruace jako takové. Ideálním parametrem, který hodně napoví o funkci štítné žlázy je TSH (tyreostimulační hormon).

Akce je jedinečnou příležitostí zjistit skutečný stav svého reprodukčního zdraví, a to v době, kdy většina center asistované reprodukce objednává na vstupní konzultace v řádu týdnů až měsíců. Doba zahájení samotné léčby se tak může výrazně oddálit. Obzvláště pokud lékař páru doporučí i další specializovaná vyšetření (genetika, imunologie) nebo odhalí zdravotní problém, který je třeba nejdříve řešit chirurgickým zákrokem (odstranění cyst na vaječníku, neprůchodnost vejcovodů, endometrióza apod.). Další komplikace mohou nastat v případě nepříznivého výsledku spermiogramu (nízká koncentrace nebo hybnost spermií). Podívejte se na to video, jak to vypadá na klinice ISCARE a jak probíhá cesta párů za vysněným dítětem: https://www.youtube.com/watch?v=1j2VtdbU5Zo

Varikokéla a poruchy erekce

Za neschopnost počít potomka mohou muži ve stejném procentu případů jako ženy. Častou příčinou jejich neplodnosti je tzv. varikokéla (rozšíření žil varlete), která způsobuje bolesti, neplodnost a pokles hladiny mužských hormonů. Je nutné ji operativně odstranit. Dosud se prováděla laparoskopicky, nyní se využívá především speciální operační mikroskop. Zlepšení parametrů spermiogramu po operaci varikokély nastává u 80 % pacientů.

Dalším ryze mužským problémem, který sice neohrožuje přímo jejich zdraví, ale značně snižuje kvalitu jejich života, je erektilní dysfunkce. V České republice nějakou formou poruchy erekce trpí více než polovina mužů mezi 35-65 lety. Léčba pomocí penilního implantátu je určena všem pacientům, na které konvenční terapie pomocí tablet nebo injekcí do topořivých těles nezabírá. V Centru Andrologie ISCARE proběhlo úspěšně již zhruba 100 takových operací, v průměru se zde dělá dvakrát měsíčně. Ačkoliv se jedná o poměrně složitý zákrok, je regenerace a schopnost běžného provozu člověka vcelku rychlá. „Všichni pacienti 2 týdny po operaci mají jen minimální omezení, po šesti týdnech jsou schopni plného nasazení včetně sportu a sexu. Ovládání implantátu je pro klienty velmi snadné, jsou schopni implantát používat po jedné schůzce s nácvikem,“ uvádí MUDr. Lukáš Bittner. Zákrok s nafukovacím implantátem vyjde zhruba na 285 tisíc Kč, což je o třetinu méně než v zemích západní Evropy. Více informací najdete na webu https://www.penilni-implantaty.cz/.

Praktické použití je možné zhlédnout na následujícím videu: https://youtu.be/mu54ezlDnBo?si=c4NGUgrLoWCMvWL9

Zdroj: Martin Eckstein

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.