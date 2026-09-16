O ostravskou Lesní školu je rekordní zájem, město pracuje na rozšíření kapacit

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Ostrava 15. září 2026 (PROTEXT) - Záhy po spuštění rezervačního systému ostravské Lesní školy byla její kapacita na celý rok zaplněna, zájem o její ekologickou výuku je enormní. Děti se sice 1. září vrátily do školních lavic, nicméně ekologická výuka společnosti Ostravské městské lesy a zeleň neprobíhá klasicky ve třídě, ale nabízí poznávání zákonitostí lesního ekosystému zážitkově a přímo v terénu.

„Vztah k přírodě, lesu získávají děti v rodině od malička. Město Ostrava se řadou rozličných aktivit spolupodílí na ekologické výchově dětí. Ostravská Lesní škola nabízí již téměř čtvrtstoletí zajímavé programy, které osloví nejen nejmladší, ale také dospělou populaci. V roce 2025 její výukové programy absolvovalo více než 2600 dětí z ostravských základních škol, celková návštěvnost pak vloni přesáhla 7500 návštěvníků. Portfolio environmentálních akcí ostravští lesníci významně rozšířili, což s sebou nese i rekordní zájem obyvatel a logicky naplnění aktuálních kapacit. Pracujeme proto na jejich rozšíření. Oslovili jsme renomovanou společnost Kamil Mrva Architects, jejíž rukopis je nezaměnitelný. Ta pro nás zpracovala komplexní revitalizaci Hošťálkovické hájenky, která bude skýtat zázemí pro lesní výuku v předmětném území. Aktuálně nám odborníci této společnosti zpracovávají další studii proveditelnosti k výstavbě zbrusu nového objektu Lesní školy v Bělském lese. Návrh přinese funkční a architektonicky působivý vzdělávací objekt v přírodě. Stavba přírodu ctí, stejně jako zásady ekologie, ale také udržitelnosti provozu. Pracujeme s instalací obnovitelných zdrojů elektřiny, hospodaření s dešťovou vodou a důraz klademe na celkovou nenáročnost budovy,“ vysvětluje Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Nový objekt je navržen jako bezbariérová dřevostavba, zastřešená zelenou střechou, opatřena fotovoltaickými panely a světlíky. Výrazným prvkem je bohaté prosklení, které umožňuje navržený konstrukční systém a díky němuž je interiér možné otevřít, což minimalizuje hranice mezi venkovním a vnitřním prostorem. Osvětlení budovy je navrženo jako přirozené, pomocí střešních světlíků i prosklených ploch, stejně jako umělé s využitím LED technologie. Bonusem je krytá terasa po celém obvodu stavby, snoubící možnosti různých herních a sportovních aktivit pro děti i v nevlídném počasí.

„V rámci interiéru je kladen důraz na přírodní materiály a transparentnost prostoru. Dominantně používáme dřevo a sklo. V rámci učebny je navržena zelená stěna, která je nejen zajímavým interiérovým prvkem, ale poskytuje bohaté praktické využití jako učební pomůcka, akustická izolace či prvek zlepšující vnitřní prostředí místnosti. Dalším výrazným prvkem je řešení systému stropního osvětlení místnosti, sdružujícího možnosti umělého a přirozeného světla, což tvoří jednotný funkční a architektonicky působivý celek. Barevná struktura interiéru je laděna do klidných barev bez nepřirozených kontrastů,“ přibližuje specifika stavby architekt Kamil Mrva.

Zakladatelé ostravské Lesní školy se v roce 2001 inspirovali v Rakousku. Lesní škola byla prvním takovým specializovaným subjektem v zemi. V uplynulých takřka 25 letech nabídla výukové programy a environmentální akce desetitisícům dětí i dospělých. „Snažíme se ukázat cestu k přírodě veřejnosti širokého věkového spektra realizací řady opatření. Víc než 141 tisíc návštěvníků absolvovalo také výukové programy Centra odpadové výchovy v OZO Ostrava, jehož programy pro školy jsou zarezervovány již nyní na několik měsíců. Dále třeba dotujeme včelařské či ekologické kroužky, ten výčet by byl opravdu dlouhý. Je zcela evidentní, že zážitkové vzdělávání přímo v lese s lesníky jako pedagogy se osvědčilo, proto jsme oslovili tým společnosti Kamil Mrva Architects, jemuž je identické vnímání přírody vlastní, aby nám pomohl rozšířit prostor naší Lesní školy rovnou na dvou místech Ostravy,“ uzavírá Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Lze připomenout, že již zpracovaná studie revitalizace hájenky v Ostravě-Hošťálkovicích, obsáhla zázemí bezbariérového environmentálního centra expozice lesnictví. Součástí by měla být venkovní učebna, relaxační pobytová zóna i prostor k úschově vzdělávacích pomůcek. Plánována je úprava zahrady navazující na lesní komplex a vybudování zázemí pro setkávání i při dešti.

 

Zdroj: Magistrát města Ostravy

www.ostrava.cz

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59167.

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