O prestižní ocenění Manažer roku se uchází 25 osobností českého managementu

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  10:30
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Brno 2. října 2026 (PROTEXT) - Český management čeká 6. října jeden z vrcholů roku. V den zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu vyvrcholí v sále Rotunda na brněnském výstavišti 33. ročník ocenění MANAŽER ROKU. Slavnostní večer představí 25 finalistů z byznysu, veřejné správy, zdravotnictví i technologického sektoru a propojí je se zástupci vlády, samospráv a významnými osobnostmi českého průmyslu.

Ocenění MANAŽER ROKU vstupuje do svých symbolických Kristových let. Česká manažerská asociace již potřiatřicáté představí osobnosti, které svými výsledky, vizí a způsobem vedení lidí přispívají k rozvoji českých firem, institucí, ekonomiky i celé společnosti.

Hlavní titul MANAŽER ROKU 2025 bude udělen za nejvýznamnější manažerský počin v období od ledna do prosince 2025. Slavnostní galavečer a vyhlášení vítězů se uskuteční v úterý 6. října 2026 v sále Rotunda na brněnském výstavišti při příležitosti zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Do závěrečné fáze letošního ročníku postoupilo 25 manažerek a manažerů. O jejich výběru rozhodla šestnáctičlenná hodnotící komise vedená Davidem Tučkem z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Porotci posuzovali náročné osmistránkové přihlášky, které vedle konkrétních profesních výsledků mapují také strategická rozhodnutí, způsob vedení a rozvoje lidí, schopnost inovovat a zvládat změny, osobní hodnoty i odpovědnost za dopady manažerských rozhodnutí.

„Za každou přihláškou stojí roky práce, důležitá rozhodnutí, překonané překážky a především lidé, které naši kandidáti vedou. Vybrat pouze 25 finalistů proto nebylo jednoduché. Do finále postoupily skutečně mimořádné osobnosti, které dosahují výborných výsledků a současně dokážou inspirovat své okolí. Už samotná účast ve finále je významným profesním oceněním,“ říká Helena Grofová, výkonná ředitelka České manažerské asociace.

Finalisté 33. ročníku ocenění MANAŽER ROKU

  • Pavel Bittó – Renocar, a.s.
  • Petr Chládek – JIC, zájmové sdružení právnických osob
  • Jan Cidlinský – WILO CS, s.r.o.
  • Marek Fiala – ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
  • Jan Hasík – PURPOSIA Group, a.s.
  • Tomáš Havle – XLCZ Nábytek, s.r.o.
  • Václav Kadlec – Albatros Media, a.s.
  • Alena Kozáková – CZECHOSLOVAK GROUP, a.s.
  • David Locker – Gebauer a Griller Kabeltechnik, s.r.o.
  • Markéta Lörenczy – Phonexia, s.r.o.
  • Ivo Macek – Muzeum hlavního města Prahy
  • Tomáš Michek – HOPI Holding, a.s.
  • Renáta Millerová – Thermo Fisher Scientific, s.r.o.
  • Matěj Misař – Carebot, s.r.o.
  • Jiřina Alex Moučková – Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • Jiří Nezval – Phonexia, s.r.o.
  • Daniela Páterová – Město Mníšek pod Brdy
  • Jiří Rösner – Jungheinrich
  • Romana Špačková – MINERVA BOSKOVICE, a.s.
  • Yvona Tošnerová – Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
  • Markéta Vaňková – statutární město Brno
  • Ivo Vedra – ZELENKA Czech Republic, s.r.o.
  • Lenka Vořechová – PROTECTON Holding, a.s.
  • Zdeněk Zajíc – XLCZ Nábytek, s.r.o.
  • Simona Zdražilová – NERA Displays, s.r.o.

Galavečer propojí špičky českého managementu, průmyslu a veřejné sféry

Slavnostního vyhlášení v Rotundě se vedle finalistů a členů Hodnoticí komise zúčastní také zástupci vlády České republiky, představitelé samospráv, významní vystavovatelé na Mezinárodním strojírenském veletrhu, zástupci partnerských organizací a přední osobnosti českého byznysu a průmyslu.

Galavečer nebude pouze oslavou letošních vítězů. Nabídne také prostor pro setkávání lidí, kteří ovlivňují směřování českých firem, institucí a hospodářství, pro sdílení zkušeností a navazování nových profesních kontaktů.

Strategickými partnery projektu jsou: Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Veletrhy Brno. Generálním partnerem letošního ročníku je Škoda Group.

O ocenění MANAŽER ROKU

MANAŽER ROKU patří k nejvýznamnějším profesním oceněním manažerské práce v České republice. Česká manažerská asociace jeho prostřednictvím vyhledává, představuje a oceňuje osobnosti, které nejen úspěšně řídí firmy a organizace, ale také přinášejí inovace, formují firemní kulturu, rozvíjejí své spolupracovníky a přijímají odpovědnost za budoucnost organizací i společnosti.

Výjimečné manažerské výsledky se přitom nemusí odrážet pouze ve finančních ukazatelích. Hodnocení zohledňuje také dlouhodobou stabilitu organizace, schopnost uskutečňovat strategickou vizi, práci s lidmi, společenský přínos a odpovědné zvládání změn.

V předchozím ročníku získal hlavní ocenění generální ředitel společnosti Baumit Česko Pavel Med.

Zdroj: Veletrhy Brno

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59430.

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