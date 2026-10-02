O prestižní ocenění Manažer roku se uchází 25 osobností českého managementu

Ocenění MANAŽER ROKU vstupuje do svých symbolických Kristových let. Česká manažerská asociace již potřiatřicáté představí osobnosti, které svými výsledky, vizí a způsobem vedení lidí přispívají k rozvoji českých firem, institucí, ekonomiky i celé společnosti.
Hlavní titul MANAŽER ROKU 2025 bude udělen za nejvýznamnější manažerský počin v období od ledna do prosince 2025. Slavnostní galavečer a vyhlášení vítězů se uskuteční v úterý 6. října 2026 v sále Rotunda na brněnském výstavišti při příležitosti zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu.
Do závěrečné fáze letošního ročníku postoupilo 25 manažerek a manažerů. O jejich výběru rozhodla šestnáctičlenná hodnotící komise vedená Davidem Tučkem z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Porotci posuzovali náročné osmistránkové přihlášky, které vedle konkrétních profesních výsledků mapují také strategická rozhodnutí, způsob vedení a rozvoje lidí, schopnost inovovat a zvládat změny, osobní hodnoty i odpovědnost za dopady manažerských rozhodnutí.
„Za každou přihláškou stojí roky práce, důležitá rozhodnutí, překonané překážky a především lidé, které naši kandidáti vedou. Vybrat pouze 25 finalistů proto nebylo jednoduché. Do finále postoupily skutečně mimořádné osobnosti, které dosahují výborných výsledků a současně dokážou inspirovat své okolí. Už samotná účast ve finále je významným profesním oceněním,“ říká Helena Grofová, výkonná ředitelka České manažerské asociace.
Finalisté 33. ročníku ocenění MANAŽER ROKU
- Pavel Bittó – Renocar, a.s.
- Petr Chládek – JIC, zájmové sdružení právnických osob
- Jan Cidlinský – WILO CS, s.r.o.
- Marek Fiala – ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
- Jan Hasík – PURPOSIA Group, a.s.
- Tomáš Havle – XLCZ Nábytek, s.r.o.
- Václav Kadlec – Albatros Media, a.s.
- Alena Kozáková – CZECHOSLOVAK GROUP, a.s.
- David Locker – Gebauer a Griller Kabeltechnik, s.r.o.
- Markéta Lörenczy – Phonexia, s.r.o.
- Ivo Macek – Muzeum hlavního města Prahy
- Tomáš Michek – HOPI Holding, a.s.
- Renáta Millerová – Thermo Fisher Scientific, s.r.o.
- Matěj Misař – Carebot, s.r.o.
- Jiřina Alex Moučková – Nemocnice České Budějovice, a.s.
- Jiří Nezval – Phonexia, s.r.o.
- Daniela Páterová – Město Mníšek pod Brdy
- Jiří Rösner – Jungheinrich
- Romana Špačková – MINERVA BOSKOVICE, a.s.
- Yvona Tošnerová – Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
- Markéta Vaňková – statutární město Brno
- Ivo Vedra – ZELENKA Czech Republic, s.r.o.
- Lenka Vořechová – PROTECTON Holding, a.s.
- Zdeněk Zajíc – XLCZ Nábytek, s.r.o.
- Simona Zdražilová – NERA Displays, s.r.o.
Galavečer propojí špičky českého managementu, průmyslu a veřejné sféry
Slavnostního vyhlášení v Rotundě se vedle finalistů a členů Hodnoticí komise zúčastní také zástupci vlády České republiky, představitelé samospráv, významní vystavovatelé na Mezinárodním strojírenském veletrhu, zástupci partnerských organizací a přední osobnosti českého byznysu a průmyslu.
Galavečer nebude pouze oslavou letošních vítězů. Nabídne také prostor pro setkávání lidí, kteří ovlivňují směřování českých firem, institucí a hospodářství, pro sdílení zkušeností a navazování nových profesních kontaktů.
Strategickými partnery projektu jsou: Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Veletrhy Brno. Generálním partnerem letošního ročníku je Škoda Group.
O ocenění MANAŽER ROKU
MANAŽER ROKU patří k nejvýznamnějším profesním oceněním manažerské práce v České republice. Česká manažerská asociace jeho prostřednictvím vyhledává, představuje a oceňuje osobnosti, které nejen úspěšně řídí firmy a organizace, ale také přinášejí inovace, formují firemní kulturu, rozvíjejí své spolupracovníky a přijímají odpovědnost za budoucnost organizací i společnosti.
Výjimečné manažerské výsledky se přitom nemusí odrážet pouze ve finančních ukazatelích. Hodnocení zohledňuje také dlouhodobou stabilitu organizace, schopnost uskutečňovat strategickou vizi, práci s lidmi, společenský přínos a odpovědné zvládání změn.
V předchozím ročníku získal hlavní ocenění generální ředitel společnosti Baumit Česko Pavel Med.
Zdroj: Veletrhy Brno
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59430.