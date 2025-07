O servis STILL v Olomouci roste zájem

Multifunkční prostor o rozloze téměř 3800 m2

Pobočka v Olomouci vznikla jako důležitý strategický krok – přiblížit se zákazníkům a nabídnout jim kompletní servis přímo v regionu. Celý areál má téměř 3800 m2 a zahrnuje kanceláře, sklady, moderně vybavenou servisní dílnu a zázemí pro školení i zákaznické prezentace. V přípravě je také showroom, který nabídne reálné ukázky automatizovaných řešení a bezpečnostních prvků. „Je to moderní multifunkční prostor, který nám umožňuje poskytovat ještě lepší služby. Kromě špičkově vybavené dílny máme zázemí i pro školení a prezentace našich řešení. A zákazníci tuto dostupnost velmi oceňují,“ říká Jan Weiss, regionální ředitel STILL ČR.

Zákazníci si mohou vozíky vyzkoušet přímo na místě

Olomoucká pobočka přinesla zákazníkům nové možnosti. Velký zájem je například o testování vozíků přímo na místě. Klienti oceňují možnost si manipulační techniku vyzkoušet, porovnat varianty výbavy a získat doporučení na míru jejich potřebám. Roste také poptávka po krátkodobém pronájmu vozíků, a to zejména pro rychlou dostupnost a flexibilitu: „Zákazníci chtějí řešení hned a bez zbytečného čekání. A přesně to jim díky nové pobočce dokážeme nabídnout. Výrazně se zvedl i prodej novým zákazníkům a zároveň jsme využitím moderní dílny zkrátili dobu potřebnou pro velké opravy vozíků,“ doplňuje Weiss.

Rychlejší servis znamená spokojenější zákazníky

Jedním z hlavních přínosů nové pobočky je výrazné zkrácení cest ke klientům, průměrně o desítky kilometrů. To znamená nejen nižší náklady, ale především rychlejší reakční časy při servisu. Rozsah servisu popisuje Weiss: „V olomoucké dílně se běžně provádějí větší dílenské opravy vozíků, opravy hydraulických a elektrických systémů nebo motorů. Díky modernímu vybavení zvládá tým i složitější opravy, které by v terénu nebyly. Pobočka je navíc technicky připravena i na servis moderních automatizovaných systémů.“

První měsíce provozu jednoznačně přináší pozitivní odezvu. Podle zaměstnanců se tak potvrdilo, že otevření pobočky na Moravě byl správný krok. „Rozjezd proběhl hladce, setkali jsme se s rychlým nárůstem poptávky, ale díky nasazení našeho týmu jsme situaci zvládli velmi dobře,“ shrnuje Jan Weiss.

O společnosti STILL

STILL je předním světovým dodavatelem intralogistických řešení. Portfolio zahrnuje vysokozdvižné vozíky, skladovou techniku, propojené systémy a služby. Společnost založená Hansem Stillem v roce 1920 se vyznačuje dodáváním zákaznicky specifických, na míru připravených řešení s excelentním servisem. Cílem společnosti STILL je, aby intralogistika byla „chytrá“: vyvíjí inteligentní řešení, která umožní plynulejší a efektivnější procesy ve skladovém hospodářství, lepší ochranu zdraví lidí, kteří zde pracují, a zároveň plnění nejvyšších standardů trvalé udržitelnosti. Proto STILL podporuje nová řešení pro rozvoj e-mobility a automatizace, řízení flotil a management hospodaření s energiemi až po cirkularitu, tedy důsledné a šetrné nakládání se zdroji a opětovné zhodnocování použitých materiálů. Společnost STILL má hlavní sídlo v Hamburku, má přibližně 9000 zaměstnanců ve 22 zemích a je součástí KION Group AG veřejně obchodované na burze.

