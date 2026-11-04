O využití energetických zdrojů rozhodují data a algoritmy. aggregaat řídí přes 65 zařízení pomocí vlastního softwaru

Decentralizovaná energetika klade rostoucí nároky na koordinaci jednotlivých výrobních a akumulačních zařízení. Kogenerační jednotky a bateriová úložiště dokážou přizpůsobovat svůj provoz aktuálním podmínkám, jejich efektivní využití však vyžaduje průběžné vyhodnocování technických a obchodních dat.
Právě tuto úlohu plní virtuální elektrárna, která sdružuje samostatná energetická zařízení do společně řízeného portfolia. Jednotlivé zdroje tak lze koordinovat podle potřeb elektrizační soustavy a aktuálního vývoje cen elektřiny.
Tento přístup umožňuje řídit i menší zařízení, pro jejichž vlastníky je samostatné aktivní obchodování technicky i obchodně náročné.
Virtuel propojuje provozní data s obchodováním
Základem řízení portfolia aggregaatu je vlastní platforma Virtuel. Systém průběžně sleduje stav všech zapojených zařízení a kombinuje informace o jejich provozu s dalšími datovými vstupy.
Mezi ně patří ceny na trhu s elektřinou, data provozovatele přenosové soustavy ČEPS a předpovědi počasí. S využitím prvků umělé inteligence a strojového učení z nich platforma vytváří predikce a obchodní i provozní plány.
Na základě těchto podkladů aggregaat rozhoduje, kdy a na kterém trhu uplatnit výkon jednotlivých zdrojů. Cílem je propojit jejich technické možnosti s obchodními příležitostmi, které vznikají v průběhu dne.
Kratší obchodní intervaly zvyšují nároky na řízení
Význam průběžného vyhodnocování dat roste také kvůli změnám na energetických trzích. Obchodování s elektřinou se postupně přesouvá do kratších časových intervalů, které umožňují reagovat na vývoj cen a situaci v soustavě.
Od roku 2024 lze na vnitrodenním trhu obchodovat s 15minutovými produkty, od října 2025 funguje čtvrthodinový interval i na propojeném denním trhu. Objemy obchodování na krátkodobých trzích přitom podle operátora trhu OTE v posledních letech opakovaně dosahují rekordních hodnot.
Svou technologii aggregaat uplatňuje na denním a vnitrodenním trhu, při řízení odchylky i při poskytování služeb výkonové rovnováhy. Jednotlivé zdroje tak nejsou odkázány pouze na jeden způsob provozního nebo obchodního využití.
Bateriová úložiště umožňují rychle reagovat na potřeby soustavy
Portfolio společnosti dosud tvořily především kogenerační jednotky. Nově aggregaat do svých agregačních bloků začleňuje také bateriová úložiště, která dokážou velmi rychle měnit svůj provozní režim.
Na rozdíl od kogeneračních jednotek mohou elektřinu nejen dodávat, ale také ukládat. Do společně řízeného portfolia tak přinášejí další typ technické flexibility.
„Baterie se pro obchodování s flexibilitou velmi dobře hodí. Reagují během okamžiku a dokážou využít rozdíly cen mezi levnými a drahými hodinami, případně poskytovat služby výkonové rovnováhy. Majitelům baterií nabízíme totéž, co provozovatelům kogenerací: postaráme se o správné využití baterie v rámci obchodní i technické flexibility tak, aby jim přinesla maximální možný výnos,“ říká Jiří Novák, CEO společnosti aggregaat.
Vedle zapojení existujících baterií nabízí aggregaat také dodávku úložiště včetně jeho začlenění do systému řízení. Provozovatelé tak mohou využívat společné obchodní a technické řízení prostřednictvím platformy Virtuel.
Agregace umožňuje využívat výkon již připojených zařízení
Technologický význam agregace zvyšuje také omezená dostupnost nových výrobních kapacit. Globální poptávka po plynových turbínách a dalších technologiích pro výrobu elektřiny prudce roste a výrobci mají objednávky na několik let dopředu.
Jedním z důvodů je rozvoj datových center zaměřených na umělou inteligenci, zejména ve Spojených státech. Jejich energetické potřeby zvyšují poptávku po výrobních zařízeních, o která současně usilují evropské energetické společnosti.
„Poptávku po nových zdrojích v USA dnes táhnou datová centra pro umělou inteligenci. Na připojení k síti ale čekají čtyři až sedm let, takže zhruba třetina z nich si bude muset postavit vlastní plynový zdroj a rozhoduje přitom rychlost, ne účinnost ani cena. Jenže o stejné výrobní kapacity soupeří i Evropa a kdo si motory nezajistí včas, nemusí nový zdroj dostat dřív než na konci dekády,“ doplňuje Novák.
Agregace naproti tomu umožňuje koordinovat flexibilitu již provozovaných zdrojů a uplatňovat ji v různých segmentech energetického trhu.
Flexibilita jako součást modernizace energetiky
Potřeba technického řízení decentralizovaných zdrojů souvisí také se změnami evropské energetiky. Odchod od uhelných elektráren a modernizace tepláren mění skladbu dostupných výrobních kapacit i požadavky na jejich provoz.
„Odchod od uhlí, modernizace tepláren i kapacitní mechanismy v Česku, Polsku nebo Německu přicházejí ve stejnou dobu. O to cennější je výkon, který už v síti je, pokud s ním někdo umí dobře obchodovat,“ dodává Novák.
Že je potřeba využívat jednotlivá zařízení efektivněji, potvrzují také zkušenosti společnosti ze zahraničních trhů.
„V zahraničí se často setkáváme se zákazníky, kteří mají menší flexibilní zdroje nebo baterie, ale zatím je nedokážou efektivně využít. Mnohdy si neuvědomují, že s odchodem uhelných elektráren roste poptávka po flexibilitě a jejich zdroje mají na trhu hodnotu už dnes,“ říká Nikola Štěpánková, která v aggregaatu řídí mezinárodní obchod.
V případě aggregaatu tvoří technologický základ tohoto přístupu kombinace softwarových predikcí, průběžného sledování provozních dat a obchodního řízení zdrojů. Platforma Virtuel tak umožňuje koordinovat portfolio zařízení s rozdílnými technickými vlastnostmi a uplatňovat jejich flexibilitu podle aktuálních podmínek na trhu.
O společnosti aggregaat
aggregaatje česká energetická společnost, která se zaměřuje na agregaci a obchodování s flexibilitou energetických zdrojů a provoz virtuálních elektráren. Do svých agregačních bloků zapojuje vlastní i partnerské zdroje, především kogenerační jednotky a bateriová úložiště, a řídí je pomocí vlastního systému Virtuel. Celkem jde o více než 65 zařízení. Společnost je součástí skupiny AKURAT GROUP.
Zdroj: aggregaat
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59922.