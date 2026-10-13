O2 chce podle nové strategie snížit emise z vlastního provozu a energií o 42 %

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  10:18
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Praha 13. října 2026 (PROTEXT) -
  • O2 představuje dekarbonizační strategii, která určuje, jak chce firma v příštích pěti letech snižovat svou uhlíkovou stopu
  • Do roku 2030 chce O2 snížit emise z vlastního provozu a spotřebované energie o 42 %.
  • O 10 % chce snížit také emise spojené s nakupovanými produkty a službami
  • Pomoci má modernizace technologií, efektivnější provoz budov a datových center nebo větší využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů.
  • O2 chce také více zapojit dodavatele a při nákupu zohledňovat energetickou úspornost a životnost zařízení.
  • Plnění strategie bude O2 každý rok sledovat a vyhodnocovat.

Nová dekarbonizační strategie navazuje na dosavadní ESG aktivity O2. Operátor pravidelně sleduje svou uhlíkovou stopu a výsledky zveřejňuje v ESG reportu. Teď k tomu přidává konkrétní plán, jak emise v příštích letech nadále snižovat – od úspor energie a efektivnějšího provozu až po spolupráci s dodavateli.

Mezi dva hlavní cíle do roku 2030 patří:

Snížení emisí z vlastního provozu a nakupovaných energií o 42 % (Scope 1 a 2) oproti roku 2024: O2 chce především snižovat spotřebu energie, využívat úspornější technologie, efektivněji provozovat budovy a technické lokality a více využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Snížení vybraných emisí u dodavatelů o 10 % oproti roku 2024: O2 chce více spolupracovat s klíčovými dodavateli na snižování emisí a při nákupu zohledňovat také úspornost a životnost zařízení.

„Dekarbonizační strategie nám dává jasný rámec pro další roky. Nejde pouze o jednorázový dokument, ale o směr, kterým chceme promítat do běžného rozhodování firmy – od investic a provozu přes nákup energií až po výběr dodavatelů. Zodpovědné podnikání vnímáme jako dlouhodobou součást toho, jak O2 funguje a jak chceme fungovat i v budoucnu,“ říká Milan Ruttner, ESG Officer v O2.

Méně energie, úspornější technologie i větší zapojení dodavatelů

Jak chce O2 stanovených cílů dosáhnout? Zaměří se především na oblasti, které může přímo ovlivnit – od vlastního provozu a spotřeby energie až po nákup zařízení a spolupráci s dodavateli. Konkrétně jde o tyto kroky:

  • Snižovat spotřebu energie: efektivněji využívat kancelářské a technické prostory a optimalizovat málo využívané lokality.
  • Modernizovat technologie: při pravidelné obměně nahrazovat síťové technologie úspornějšími a zefektivňovat provoz datových center, například jejich chlazení.
  • Využívat více elektřiny z obnovitelných zdrojů: zejména tam, kde už není možné spotřebu energie dále snížit.
  • Zapojit dodavatele: při jejich výběru a hodnocení zohledňovat také environmentální kritéria a s klíčovými partnery spolupracovat na snižování emisí. 
  • Prodlužovat životnost zařízení: při nákupu zohledňovat energetickou úspornost a tam, kde je to možné, podporovat opětovné využití a renovaci zařízení. 
  • Postupně optimalizovat vozový park: při jeho běžné obměně zohledňovat emise a efektivitu provozu vozidel. 

„Uhlíkovou stopu už měříme několik let. Dekarbonizační strategie teď jasně říká, kde ji chceme snižovat a jakými kroky. Soustředíme se především na oblasti, které můžeme skutečně ovlivnit – od spotřeby energie a modernizace technologií až po spolupráci s našimi dodavateli. Důležité pro nás je, aby byly jednotlivé kroky měřitelné a mohli jsme pravidelně vyhodnocovat jejich skutečný dopad,“ doplňuje Milan Ruttner. 

 

Zdroj: O2 Czech Republic

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59595.

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