O2 chce podle nové strategie snížit emise z vlastního provozu a energií o 42 %

- O2 představuje dekarbonizační strategii, která určuje, jak chce firma v příštích pěti letech snižovat svou uhlíkovou stopu
- Do roku 2030 chce O2 snížit emise z vlastního provozu a spotřebované energie o 42 %.
- O 10 % chce snížit také emise spojené s nakupovanými produkty a službami
- Pomoci má modernizace technologií, efektivnější provoz budov a datových center nebo větší využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů.
- O2 chce také více zapojit dodavatele a při nákupu zohledňovat energetickou úspornost a životnost zařízení.
- Plnění strategie bude O2 každý rok sledovat a vyhodnocovat.
Nová dekarbonizační strategie navazuje na dosavadní ESG aktivity O2. Operátor pravidelně sleduje svou uhlíkovou stopu a výsledky zveřejňuje v ESG reportu. Teď k tomu přidává konkrétní plán, jak emise v příštích letech nadále snižovat – od úspor energie a efektivnějšího provozu až po spolupráci s dodavateli.
Mezi dva hlavní cíle do roku 2030 patří:
Snížení emisí z vlastního provozu a nakupovaných energií o 42 % (Scope 1 a 2) oproti roku 2024: O2 chce především snižovat spotřebu energie, využívat úspornější technologie, efektivněji provozovat budovy a technické lokality a více využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů.
Snížení vybraných emisí u dodavatelů o 10 % oproti roku 2024: O2 chce více spolupracovat s klíčovými dodavateli na snižování emisí a při nákupu zohledňovat také úspornost a životnost zařízení.
„Dekarbonizační strategie nám dává jasný rámec pro další roky. Nejde pouze o jednorázový dokument, ale o směr, kterým chceme promítat do běžného rozhodování firmy – od investic a provozu přes nákup energií až po výběr dodavatelů. Zodpovědné podnikání vnímáme jako dlouhodobou součást toho, jak O2 funguje a jak chceme fungovat i v budoucnu,“ říká Milan Ruttner, ESG Officer v O2.
Méně energie, úspornější technologie i větší zapojení dodavatelů
Jak chce O2 stanovených cílů dosáhnout? Zaměří se především na oblasti, které může přímo ovlivnit – od vlastního provozu a spotřeby energie až po nákup zařízení a spolupráci s dodavateli. Konkrétně jde o tyto kroky:
- Snižovat spotřebu energie: efektivněji využívat kancelářské a technické prostory a optimalizovat málo využívané lokality.
- Modernizovat technologie: při pravidelné obměně nahrazovat síťové technologie úspornějšími a zefektivňovat provoz datových center, například jejich chlazení.
- Využívat více elektřiny z obnovitelných zdrojů: zejména tam, kde už není možné spotřebu energie dále snížit.
- Zapojit dodavatele: při jejich výběru a hodnocení zohledňovat také environmentální kritéria a s klíčovými partnery spolupracovat na snižování emisí.
- Prodlužovat životnost zařízení: při nákupu zohledňovat energetickou úspornost a tam, kde je to možné, podporovat opětovné využití a renovaci zařízení.
- Postupně optimalizovat vozový park: při jeho běžné obměně zohledňovat emise a efektivitu provozu vozidel.
„Uhlíkovou stopu už měříme několik let. Dekarbonizační strategie teď jasně říká, kde ji chceme snižovat a jakými kroky. Soustředíme se především na oblasti, které můžeme skutečně ovlivnit – od spotřeby energie a modernizace technologií až po spolupráci s našimi dodavateli. Důležité pro nás je, aby byly jednotlivé kroky měřitelné a mohli jsme pravidelně vyhodnocovat jejich skutečný dopad,“ doplňuje Milan Ruttner.
Zdroj: O2 Czech Republic
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59595.