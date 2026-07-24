O2 modernizuje svůj cloud pro firmy. Nové řešení je flexibilnější a přehlednější

- Nová platforma O2 Cloud reaguje na aktuální změny na trhu cloudových služeb.
- Nabízí větší flexibilitu, přehlednější prostředí i předvídatelné náklady.
- Běží výhradně v českých datových centrech a splňuje vysokou úroveň zabezpečení.
- Provoz nové generace O2 Cloud odstartoval 15. července 2026. Od tohoto data je dostupná novým i stávajícím zákazníkům.
- O2 stávajícím zákazníkům nabídne podporu při migraci i možnost dvouměsíčního bezplatného testování.
V posledních měsících řada firem kvůli změnám licenčních podmínek globálních cloudových poskytovatelů hledá alternativy, které jim nabídnou větší kontrolu nad náklady i dlouhodobým rozvojem IT. Operátor O2 na tuto situaci reaguje modernizací svého cloudového řešení a představuje novou platformu postavenou na otevřené architektuře.
"Firmy dnes potřebují především jistotu a stabilního partnera, který jim pomůže rozvíjet jejich IT infrastrukturu i v době rychlých změn na trhu. Novou platformu O2 Cloud jsme navrhli tak, aby zákazníkům nabídla větší flexibilitu, předvídatelné náklady a možnost dlouhodobě rozvíjet jejich IT bez závislosti na jednom dodavateli," říká Lukáš Uhl, ředitel ICT divize O2.
Nová platforma přináší modernější cloudové prostředí, širší možnosti rozvoje, přehlednější uživatelské rozhraní i větší flexibilitu při správě infrastruktury. Určená je jak novým zákazníkům, kteří ji budou moci využívat od poloviny července 2026, tak i těm stávajícím. O nezávaznou konzultaci si noví zákazníci mohou pořádat na webu O2.
Všechny stávající zákazníky bude jejich obchodní zástupce O2 postupně oslovovat s individuálním představením, návrhem migrace a podmínkami přechodu na nové řešení.
O2 firmám přechod do nového cloudu usnadní
Operátor zákazníkům poskytne komplexní podporu při přechodu ze stávající infrastruktury do nového prostředí. Zákazníci získají:
- bezplatnou analýzu své současné infrastruktury,
- návrh bezpečné a efektivní migrace s minimalizací rizik,
- možnost provozovat O2 Cloud až dva měsíce zdarma v reálném provozu ještě před samotným nasazením.
Cloud dostupný i pro menší podnikatele
Nová cloudová infrastruktura už není určena pouze velkým korporacím. Díky flexibilnímu modelu využívání výpočetních zdrojů mohou firmy provozovat virtuální servery nebo menší projekty již od přibližně 500 korun měsíčně.
"Chceme, aby moderní cloudové technologie byly dostupné nejen velkým organizacím, ale také středně velkým firmám, technologickým společnostem nebo vývojářům, kteří hledají bezpečné a flexibilní prostředí pro svůj další růst," doplňuje Lukáš Uhl.
O2 Cloud běží v českých datacentrech a splňuje zákonné bezpečnostní požadavky
Nová generace O2 Cloud využívá řešení HPE Morpheus Enterprise pro správu a automatizaci cloudových prostředí. O2 je prvním poskytovatelem na českém trhu, který tuto technologii zákazníkům nabízí.
Cloud běží výhradně v českých datových centrech. Splňuje požadavky evropské směrnice NIS2 i nového zákona o kybernetické bezpečnosti, disponuje certifikací SOC 2 a je zapsán v Katalogu cloud computingu Ministerstva vnitra na úrovni Tier III. Díky tomu je vhodný také pro provoz kritických systémů, citlivých dat nebo aplikací veřejné správy.
Zdroj: O2 Czech Republic, a.s.