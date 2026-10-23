O2 rozšiřuje neomezené roamingové balíčky Data Pas o dalších šest zemí. Nově platí i v Maroku nebo na Kapverdách

Operátor O2 rozšiřuje své roamingové balíčky Data Pas do dalších šesti zemí a reaguje tak na rostoucí oblibu některých destinací mezi svými zákazníky. Ti teď mohou bez starostí s mobilními daty vyrazit za podzimním sluncem do Maroka, užívat si pláže Kapverd nebo za poznáváním Seychel. Data Pas nově využijí také na Tchaj-wanu, v Bahrajnu a Bangladéši. Celkem tak pokrývá už 101 zemí světa.
Podle interních roamingových dat O2 meziročně vzrostl počet cest zákazníků do Maroka o 22 % a na Kapverdy o 13 %, a to při srovnání období od ledna do září let 2025 a 2026. Rozšíření nabídky tak odráží rostoucí zájem o tyto destinace a přichází právě před podzimními prázdninami, kdy řada lidí vyráží za teplem.
Mezi nejoblíbenější destinace zákazníků O2 mimo EU během loňských podzimních prázdnin patřily Egypt, Turecko, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, USA nebo právě Maroko.
Data Pas: od prodlouženého víkendu až po delší dovolenou
Data Pas představilo O2 před letošní letní sezonou jako novinku pro cesty mimo EU a následně jej zařadilo do své stálé nabídky. Díky Datové pojistce zůstávají zákazníci připojeni i po vyčerpání dat v plné rychlosti. Až do konce platnosti balíčku mohou dál využívat internet například pro navigaci, komunikaci s blízkými nebo vyhledávání informací.
Zákazníci si mohou vybrat Data Pas podle délky své cesty. Na výběr mají balíčky na 3 dny za 199 Kč, 14 dní za 399 Kč nebo 30 dní za 499 Kč. Všechny zahrnují Datovou pojistku. Balíček si mohou aktivovat na pár kliknutí před cestou i během ní v aplikaci Moje O2, případně po příjezdu prostřednictvím uvítací SMS.
Zdroj: O2 Czech Republic
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59774.