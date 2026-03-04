O2 vylepšilo tarify: přidává data, zrychluje a dává slevy na zařízení

O2 na tento vývoj zareagovalo představením vylepšených tarifů NEO+, které přinášejí ještě více dat a vyšší rychlosti na nejlepší mobilní síti v Česku. Tak ji ohodnotila nezávislá společnost Ookla na základě uživatelských testů za druhé pololetí roku 2025. Velkou výhodou je také to, že si na jeden tarif můžete kromě mobilu připojit také další chytrá zařízení.
Více dat pro každý den
U tarifů NEO+ Modrý a NEO+ Bronzový operátor navyšuje datový objem o 2 GB. Zákazníci tak nově získají 6 GB, respektive 14 GB dat. To znamená větší rezervu při každodenním používání aplikací, sociálních sítí nebo streamování.
Vyšší varianty přinášejí také rychlejší data. NEO+ Stříbrný nabízí maximální rychlost 15 Mb/s místo původních 10 Mb/s. U NEO+ Zlatého se rychlost zvyšuje z 20 Mb/s na 40 Mb/s.
Pět slevových kupónů na nová zařízení
Novinkou jsou slevové kupóny v hodnotě tisíců korun, které zákazníci získají ke každému novému tarifu. Celkem jde o pět kupónů – dva až po 2000 Kč na vybrané 5G telefony a tři až po 1000 Kč na O2 Connect zařízení, například tablety nebo chytré hodinky, do kterých mohou sdílet data z mobilního tarifu. Tato a mnoho jiných zařízení najdou ve speciální nabídce operátora.
Jeden tarif, více připojených zařízení s O2 Connect
Funkce O2 Connect umožňuje využívat jeden tarif ve více zařízeních. Jedno zařízení lze připojit díky slevě bezplatně, další dvě za 99 Kč měsíčně bez potřeby aktivace dalšího tarifu. Díky tomu je možné ušetřit několik stokorun ročně.
Zákazníci si oblíbili funkci O2 Connect například pro bezplatné připojení chytrých hodinek. To jim umožňuje volat i posílat zprávy přímo ze zápěstí, bez nutnosti neustále u sebe nosit mobil. Připojí si také tablet, který bude online i na cestách – a všude tam, kde není Wi-Fi. Data ze svého tarifu mohou sdílet také v kameře na chatě nebo třeba v obojku s GPS lokátorem, aby se jim jejich pes nikde nezatoulal.
Součástí všech tarifů jsou také oblíbená Data naplno, která umožňují až pět dnů v měsíci využívat po 24 hodin maximální 5G rychlost bez datového omezení, a služba O2 Security chránící všechna připojená zařízení před online hrozbami.
Nejvýhodněji v balíčku O2 Spolu
Vylepšené tarify NEO+ jsou určeny pro nově aktivované služby. Stávající zákazníci se mohou sami rozhodnout, zda na ně přejdou – v aplikaci Moje O2 nebo v kterékoliv O2 Prodejně.
Nejvýhodněji vyjdou v kombinaci více služeb v balíčku O2 Spolu. Pokud zákazník navíc využívá služby O2 i Air Bank, může při splnění podmínek získat zpětně také měsíční odměnu až 300 Kč v rámci světa výhod Unity.
