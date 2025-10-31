Obal, který vypráví příběh. Palírna U Zeleného stromu získala ocenění Obal roku 2025 za design plechovek Old Hunter’s Wild Mix

Porotu zaujala především originalita vizuálního konceptu a schopnost propojit tradiční značku s moderním designem, který vypráví příběh. Každý obal nese výraznou postavu zvířecího hrdiny – medvěda, lišku či králíka – představujícího jednotlivé příchutě i náladu nápoje.
„Jsme rádi, že porota ocenila právě fakt, že obal vypráví příběh. To je přesně to, čeho jsme chtěli dosáhnout. Dnes už spotřebitel nehledá jen hezký obrázek. Hledá zážitek, fantazii a svět či hrdinu s nímž se může ztotožnit. Obal se stal médiem, které musí vyvolat emoci a vtáhnout do světa značky. Old Hunter’s Wild Mix měl být přesně takový – obal, který probouzí fantazii a dává produktu duši, a jsme šťastni, že se to povedlo,“ říká Karolína Steinerová, jednatelka kreativního studia Baloo & Groot, které stojí za designem oceněné řady.
Nová řada Old Hunter’s Wild Mix přináší svěží pohled na svět ready-to-drink nápojů. Každý z drinků reprezentuje zvířecí alter ego – medvěd pro Colu symbolizuje stabilitu a sílu, lišku pro Ginger Ale štiplavost a chytrý šarm, zatímco králík pro Peach Tea jemnost a klid. Vizuální styl čerpá z estetiky 80. let jako jsou neonové kontrasty, sluneční přechody a dynamické prvky vytvářejí nezaměnitelný dojem.
„Chtěli jsme vytvořit produkt, který osloví mladou generaci spotřebitelů, ale zároveň zachová tradici, kvalitu a charakter značky Stará myslivecká. Wild Mix není jen o chuti – je to zážitek, který propojuje vizuální svět značky s emocí a energií dnešní doby. Při tvorbě novinky jsme našli odvahu a spojili tradiční řemeslo hlavní značky s moderními prvky a vznikla řada, která rezonuje a oslovuje mladší generaci,“ doplňuje Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu. Prémiový dojem plechovek podtrhují sofistikované tiskové efekty kombinující matné a lesklé plochy, které dodávají obalu nejen estetickou hodnotu, ale i výrazný haptický rozměr. Výsledkem je obal, který prodává nejen vzhledem, ale i příběhem – a ten dokáže oslovit spotřebitele napříč generacemi.
Zdroj: Palírna U Zeleného stromu