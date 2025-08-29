Obal roku 2025: Environmentální hodnota přetrvává, posílil však prvek precizního provedení a grafiky

Praha 29. srpna 2025 (PROTEXT) - Třídenní hodnocení odborné poroty soutěže OBAL ROKU 2025 je u konce. Přineslo 30 oceněných projektů, které představují špičku českého a slovenského obalového průmyslu. Do 32. ročníku soutěže se přihlásilo 95 inovativních řešení, která ukazují aktuální trendy – od udržitelnosti přes funkčnost až po chytrý design. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 16. října 2025 na obalovém galavečeru, který se koná po skončení odborného programu kongresu OBALKO. 

Obal na profesionální pračku, prací gel v ekologické řadě výrobků, exkluzivní láhev pro gin, kompletní redesign obalového portfolia medovníků nebo nová vizuální identita řady tradičních brynz a sýrů. To jsou jen některé novinky, které získaly ocenění v letošním ročníku soutěže OBAL ROKU. 

Ve dnech 26.–28. srpna zasedala odborná porota, která dostala k posouzení téměř stovku obalových exponátů. „Letošní složení poroty bylo mimořádně pestré a kompetentní – 12 expertů s desítkami let zkušeností v oboru. Porota zastupovala celý obalový řetězec – od designu a vývoje přes výrobu až po recyklaci. Díky této kombinaci znalostí a perspektiv jsme mohli hodnotit přihlášené obaly ze všech úhlů pohledu – od nápadu až po recyklační linku,“ říká Iva Werbynská, ředitelka soutěže OBAL ROKU a Obalového institutu SYBA

Rok od roku profesionálnější obaly

Porota posuzovala přihlášené obaly podle inovativnosti, technického zpracování, funkčnosti, designu a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. „Soutěž Obal roku si stále zachovává vysokou odbornou úroveň. Zatímco v začátcích jsme se jako komise setkávali i s některými průměrnějšími vzorky, posledních pár let máme naopak těžkou práci vybrat z profesionálních novinek ty nejlepší,“ uvádí Jana Žižková, předsedkyně poroty a obalová expertka. V letošním ročníku vyzdvihuje nejen zajímavé konstrukce hlavně u transportních obalů, ale i poutavé designy ve spojení s bezchybným tiskem. „To považuji jako zajímavou změnu oproti ročníkům, kdy grafika byla často potlačována kvůli výraznějšímu důrazu na environmentální hodnoty,“ říká Jana Žižková. O současném složení komise poznamenává, že je sestavena z odborníků, kteří pokrývají spektrum všech hodnoticích kritérií.

Hana Hradecká, manažerka komunikačních projektů obalové společnosti EKO-KOM, dodává: „Během let se velmi zlepšilo pojetí recyklovatelnosti, udržitelnosti, snižování uhlíkové stopy a další environmentální benefity obalů. Dělá mi radost, že Obal roku má tak vlastně i edukativní přesah. Obaláři se již tolik neohánějí těmito pojmy, ale snaží se takové obaly opravdu vytvořit. Obdivuji jejich snahu splnit nové právní předpisy, zejména PPWR, přání zákazníků a zároveň zachovat základní a nezbytné funkce obalu.“ 

Speciální ocenění na říjnovém galavečeru

Autoři úspěšných obalů si převezmou ocenění na galavečeru 16. října v Praze, a to po skončení odborného programu obalového kongresu OBALKO 2025. Vedle hlavních cen budou tradičně udělena i speciální ocenění, například Cena předsedkyně poroty, Cena udržitelnosti, Packaging Print Prize či Cena ministra životního prostředí. Jejich držitelé budou odhaleni během slavnostního večera. 

České úspěchy v mezinárodním měřítku

Soutěž Obal roku je vstupenkou do celosvětového klání WorldStar Packaging Awards pořádaného World Packaging Organisation. V posledních třech letech se zde prosadilo již 30 českých a slovenských obalů a například společnost THIMM získala letos podruhé za sebou zlatou medaili v kategorii Marketing. Tyto úspěchy ukazují, že české a slovenské projekty patří mezi světovou špičku. „Za tři dny jsme s porotou viděli desítky obalových řešení, která jasně ukazují, že český a slovenský obalový průmysl má obrovskou kreativní i technickou sílu. Sama se těším na to, kolik z oceněných obalů v národní soutěži uspěje i na mezinárodní scéně,“ dodává Iva Werbynská.

 

Oceněné produkty v soutěži Obal roku 2025:

  • LOGIK – Brit Care Cat – podlahový displej BCC pro multipacky kapsiček
  • Albert ČR – Nature's Promise Eco Prací gel levandule
  • HONEWA – Design na pivní plechovky Staročech – PENNY 
  • THIMM Obaly – Easy 2 Fold
  • Baloo&Groot – Old Hunters Wild Mix 
  • THIMM Obaly – Sleep well
  • MAKRO Cash & Carry ČR – Fine Life Finetastické zmrzliny
  • Bryndziareň a syráreň – Nová vizuálna identita Bryndziarne a syrárne Zvolenská Slatina
  • Smurfit Westrock – Hol(e)y tray
  • GRAFOBAL – Súbor obalov Skalický trdelník, Skalický Rubín
  • TRICOR Packaging Systems – 8 × 1 = 3
  • ETIFLEX – Série lahví pro giny Krásná Pálava – Farní gin a Pálava gin
  • Smurfit Westrock – Pračka CO2
  • LOGIK – Adventní kalendář Mixit
  • Line Art Group – Emma – řada cereálií a ořechů
  • MIKOVEC DESIGN – MINTIS GIN Italian Summer Edition
  • BOXMAKER – Obal pro svítidlo NEBULA BABY
  • ST. NICOLAUS – Gemerka Vitalita / Gemerka Imunita
  • Smurfit Westrock – POZOR šmykľavé
  • Stäger Inovac Packaging – EcoSnap FreshTray — uzavíratelná r-PET vanička pro maximální čerstvost 
  • P.A.TISK – Houslový sběratelský obal
  • Podorlická kartonážní spol. – Odnosný dárkový obal na víno a dvě skleničky
  • HONEWA – Kompletní obalová identita vinařství Zbyněk Osička
  • Authentica GlassDecor – Cool John | Vinařství Scheiblhofer
  • GRANITOL – Jednodruhový flexibilní obal LAMIBAG – PE/PE
  • OTK printing & packaging – Recyklovatelný obal pro popcorn
  • VINIUM – Nealkoholické Frizzante
  • DS Smith Packaging Czech Republic – Harmonika: Displej rychlejší než myšlenka
  • Myjavská pálenica – Myjavská slivovica Premium
  • MARLENKA international – Redesign obalového portfolia Marlenka

Cenu sympatie poroty získal obal:

  • DROPAX – Taška do ZUŠky

Více informací o soutěži a výsledcích najdete na www.obalroku.cz.

 

O Obalovém institutu SYBA

Obalový institut SYBA sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, strojů a výrobců baleného zboží. Jedná se o sdružení firem a odborníků, kteří se podílejí na vývoji, výrobě a využívání obalů a obalových materiálů. Institut funguje jako platforma pro sdílení informací, vzdělávání, podporu inovací a spolupráce mezi různými aktéry v obalovém průmyslu.

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

 

