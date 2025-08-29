Obal roku 2025: Environmentální hodnota přetrvává, posílil však prvek precizního provedení a grafiky

Obal na profesionální pračku, prací gel v ekologické řadě výrobků, exkluzivní láhev pro gin, kompletní redesign obalového portfolia medovníků nebo nová vizuální identita řady tradičních brynz a sýrů. To jsou jen některé novinky, které získaly ocenění v letošním ročníku soutěže OBAL ROKU.
Ve dnech 26.–28. srpna zasedala odborná porota, která dostala k posouzení téměř stovku obalových exponátů. „Letošní složení poroty bylo mimořádně pestré a kompetentní – 12 expertů s desítkami let zkušeností v oboru. Porota zastupovala celý obalový řetězec – od designu a vývoje přes výrobu až po recyklaci. Díky této kombinaci znalostí a perspektiv jsme mohli hodnotit přihlášené obaly ze všech úhlů pohledu – od nápadu až po recyklační linku,“ říká Iva Werbynská, ředitelka soutěže OBAL ROKU a Obalového institutu SYBA.
Rok od roku profesionálnější obaly
Porota posuzovala přihlášené obaly podle inovativnosti, technického zpracování, funkčnosti, designu a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. „Soutěž Obal roku si stále zachovává vysokou odbornou úroveň. Zatímco v začátcích jsme se jako komise setkávali i s některými průměrnějšími vzorky, posledních pár let máme naopak těžkou práci vybrat z profesionálních novinek ty nejlepší,“ uvádí Jana Žižková, předsedkyně poroty a obalová expertka. V letošním ročníku vyzdvihuje nejen zajímavé konstrukce hlavně u transportních obalů, ale i poutavé designy ve spojení s bezchybným tiskem. „To považuji jako zajímavou změnu oproti ročníkům, kdy grafika byla často potlačována kvůli výraznějšímu důrazu na environmentální hodnoty,“ říká Jana Žižková. O současném složení komise poznamenává, že je sestavena z odborníků, kteří pokrývají spektrum všech hodnoticích kritérií.
Hana Hradecká, manažerka komunikačních projektů obalové společnosti EKO-KOM, dodává: „Během let se velmi zlepšilo pojetí recyklovatelnosti, udržitelnosti, snižování uhlíkové stopy a další environmentální benefity obalů. Dělá mi radost, že Obal roku má tak vlastně i edukativní přesah. Obaláři se již tolik neohánějí těmito pojmy, ale snaží se takové obaly opravdu vytvořit. Obdivuji jejich snahu splnit nové právní předpisy, zejména PPWR, přání zákazníků a zároveň zachovat základní a nezbytné funkce obalu.“
Speciální ocenění na říjnovém galavečeru
Autoři úspěšných obalů si převezmou ocenění na galavečeru 16. října v Praze, a to po skončení odborného programu obalového kongresu OBALKO 2025. Vedle hlavních cen budou tradičně udělena i speciální ocenění, například Cena předsedkyně poroty, Cena udržitelnosti, Packaging Print Prize či Cena ministra životního prostředí. Jejich držitelé budou odhaleni během slavnostního večera.
České úspěchy v mezinárodním měřítku
Soutěž Obal roku je vstupenkou do celosvětového klání WorldStar Packaging Awards pořádaného World Packaging Organisation. V posledních třech letech se zde prosadilo již 30 českých a slovenských obalů a například společnost THIMM získala letos podruhé za sebou zlatou medaili v kategorii Marketing. Tyto úspěchy ukazují, že české a slovenské projekty patří mezi světovou špičku. „Za tři dny jsme s porotou viděli desítky obalových řešení, která jasně ukazují, že český a slovenský obalový průmysl má obrovskou kreativní i technickou sílu. Sama se těším na to, kolik z oceněných obalů v národní soutěži uspěje i na mezinárodní scéně,“ dodává Iva Werbynská.
Oceněné produkty v soutěži Obal roku 2025:
- LOGIK – Brit Care Cat – podlahový displej BCC pro multipacky kapsiček
- Albert ČR – Nature's Promise Eco Prací gel levandule
- HONEWA – Design na pivní plechovky Staročech – PENNY
- THIMM Obaly – Easy 2 Fold
- Baloo&Groot – Old Hunters Wild Mix
- THIMM Obaly – Sleep well
- MAKRO Cash & Carry ČR – Fine Life Finetastické zmrzliny
- Bryndziareň a syráreň – Nová vizuálna identita Bryndziarne a syrárne Zvolenská Slatina
- Smurfit Westrock – Hol(e)y tray
- GRAFOBAL – Súbor obalov Skalický trdelník, Skalický Rubín
- TRICOR Packaging Systems – 8 × 1 = 3
- ETIFLEX – Série lahví pro giny Krásná Pálava – Farní gin a Pálava gin
- Smurfit Westrock – Pračka CO2
- LOGIK – Adventní kalendář Mixit
- Line Art Group – Emma – řada cereálií a ořechů
- MIKOVEC DESIGN – MINTIS GIN Italian Summer Edition
- BOXMAKER – Obal pro svítidlo NEBULA BABY
- ST. NICOLAUS – Gemerka Vitalita / Gemerka Imunita
- Smurfit Westrock – POZOR šmykľavé
- Stäger Inovac Packaging – EcoSnap FreshTray — uzavíratelná r-PET vanička pro maximální čerstvost
- P.A.TISK – Houslový sběratelský obal
- Podorlická kartonážní spol. – Odnosný dárkový obal na víno a dvě skleničky
- HONEWA – Kompletní obalová identita vinařství Zbyněk Osička
- Authentica GlassDecor – Cool John | Vinařství Scheiblhofer
- GRANITOL – Jednodruhový flexibilní obal LAMIBAG – PE/PE
- OTK printing & packaging – Recyklovatelný obal pro popcorn
- VINIUM – Nealkoholické Frizzante
- DS Smith Packaging Czech Republic – Harmonika: Displej rychlejší než myšlenka
- Myjavská pálenica – Myjavská slivovica Premium
- MARLENKA international – Redesign obalového portfolia Marlenka
Cenu sympatie poroty získal obal:
- DROPAX – Taška do ZUŠky
Více informací o soutěži a výsledcích najdete na www.obalroku.cz.
O Obalovém institutu SYBA
Obalový institut SYBA sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, strojů a výrobců baleného zboží. Jedná se o sdružení firem a odborníků, kteří se podílejí na vývoji, výrobě a využívání obalů a obalových materiálů. Institut funguje jako platforma pro sdílení informací, vzdělávání, podporu inovací a spolupráce mezi různými aktéry v obalovém průmyslu.
