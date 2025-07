Obal roku je soutěž pro ty, kdo mění svět obalů

„Letos jsme poprvé zapojili do soutěže patronáty – odborné organizace nebo asociace, které zaštítí vybrané kategorie a osobně předají jednotlivá ocenění vítězům. Chceme tím ještě více propojit svět obalů s klíčovými oborovými partnery,“ říká Iva Werbynská, ředitelka soutěže OBAL ROKU a Obalového institutu SYBA.

Novinkou letošního ročníku jsou odborné patronáty

Svaz výrobců nealkoholických nápojů (SVNN) letos převzal patronát nad kategorií Nealkoholické nápoje a vítěze v říjnu osobně ocení. „Svaz výrobců nealkoholických nápojů s potěšením přijal záštitu nad kategorií Nealkoholické nápoje v soutěži Obal roku 2025. Nejen nápoj samotný, ale i jeho obal je důležitý - a to jak z funkčního, tak i estetického hlediska. Jsme rádi, že budeme mít možnost předat cenu vítězi této kategorie na slavnostním vyhlášení. Věříme, že prostřednictvím této soutěže a osvěty s ní spojené dojde i k větší podpoře recyklace použitých nápojových obalů. To je cesta "Z lahve do lahve a z plechovky do plechovky", která je více než vítaná a jistě přispěje k lepšímu využití materiálů a čistšímu životnímu prostředí,“ říká Veronika Jakubcová, výkonná ředitelka SVNN.

Další patronáty drží například Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu nad kategorií Privátní značky a Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci nad kategorií E-commerce. „Podíl privátních značek na českém trhu velmi rychle roste a čím dál více se prosazují i v nejvyšších kategoriích. Tomu musí odpovídat i jejich obaly. Už dávno nestačí jen graficky atraktivní návrh, ale musí jít o chytré řešení pro zákazníka, byznys i životní prostředí. Těším se na projekty, které dokážou, že privátní značky udávají směr inovacím, ať už jde o úsporu materiálu, snadnou recyklaci nebo jasnou komunikaci se zákazníkem,“ uvádí Tomáš Prouza.

„V našem odvětví hraje obal významnou roli, i když to tak na první dojem nemusí působit. Ochrana výrobku v bezpečném, designově výrazném balení, je velmi důležitá. Současně se naši zákazníci stále více zajímají o to, jaké dopady mají obaly na ekologii, jaké materiály jsou použity a zda je možné je recyklovat či jinak využít. Právě „druhý“ život obalů vnímám jako zajímavou výzvu a těším se tedy na inovace v tomto oboru,“ říká Jan Vetyška.

„Patronáty přinášejí soutěži Obal roku hlubší oborový přesah. Ukazujeme, že obaly nejsou izolovanou disciplínou – jejich vývoj, výroba i recyklace se týká prakticky všech sektorů, od potravin přes kosmetiku až po e-commerce. Těší nás, že odborní garanti napříč obory považují obaly za strategickou součást produktového řetězce a chtějí se aktivně podílet na propagaci chytrých, funkčních a udržitelných řešení,“ doplňuje Iva Werbynská.

Proč se přihlásit?

Získat titul OBAL ROKU znamená víc než jen prestižní trofej. Vítězové mohou používat logo soutěže ve své komunikaci, což zvyšuje důvěryhodnost a konkurenceschopnost značek. Přihlášené obaly hodnotí odborná porota složená z předních expertů z oblasti designu, výroby, marketingu, technologií i udržitelnosti. Porota se sejde na konci srpna a posuzuje inovace a originalitu řešení, funkčnost a technickou kvalitu, design a estetiku, dopad na celý dodavatelský řetězec a udržitelnost a odpovědnost vůči životnímu prostředí. Soutěž letos nabízí 18 soutěžních kategorií od etiket a kosmetiky až po novou kategorii obaly privátních značek. Kromě hlavních cen uděluje porota také speciální ocenění, například Cenu ministra životního prostředí, Cenu udržitelnosti nebo Packaging Print Prize.

Přihlásit se mohou:

Firmy – výrobci obalů, zpracovatelé obalových materiálů, tiskárny, dodavatelé balicích technologií a automatizace.

Značky a výrobci baleného zboží – od potravin a nápojů přes kosmetiku, farmacii až po technické produkty a spotřební zboží.

Designéři a kreativní agentury – specialisté na grafický, strukturální nebo produktový design, obaloví architekti a brandingoví experti.

Zadavatelé obalových řešení – marketingová, produktová a inovační oddělení firem, která formují finální podobu obalů.

Obchodní řetězce a e-shopy – retailoví a e-commerce hráči, kteří vyvíjejí vlastní obaly pro privátní značky nebo hledají inovativní řešení pro přepravu a doručování zboží.

Startupy a vývojáři materiálových nebo technologických novinek – ti, kdo přinášejí nové přístupy k udržitelnosti, recyklaci nebo cirkularitě v oblasti obalů.

Jak se můžete přihlásit?

Zájemci mohou své obaly přihlásit jednoduše přes online formulář na www.obalroku.cz. Přihláška musí obsahovat popis obalu, technickou dokumentaci a vzorek obalu, který je zásadní pro praktickou část posouzení porotou. Odborná porota zasedne k hodnocení koncem srpna 2025. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 16. října 2025 v Praze na kongresu OBALKO, za účasti odborné veřejnosti a médií.

Více informací o soutěži a přihlášku najdete na www.obalroku.cz.

O Obalovém institutu SYBA

Obalový institut SYBA sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, balicích strojů a také zájmy výrobců baleného zboží týkající se balení. Jedná se o sdružení firem a odborníků, kteří se podílejí na vývoji, výrobě

a využívání obalů a obalových materiálů. Tento institut funguje jako platforma pro sdílení informací, vzdělávání, podporu inovací a spolupráce mezi různými aktéry v obalovém průmyslu.