Občané odvezli loni na sběrné dvory Pražských služeb skoro 60 tisíc tun odpadu

Celkový objem odpadu na sběrných dvorech hlavního města, o které se starají Pražské služby, roste už několik let v řadě. Minulý rok ho sem lidé navezli dohromady 59 558 tun. Zároveň stoupá i návštěvnost, ta loni přesáhla 264 tisíc. „Občané vozí na sběrné dvory nejčastěji objemný odpad z domácností, nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny, stavební odpad, dřevo, bioodpad a tak dále,“ vyjmenovává mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.

Od nového roku mohou Pražané na sběrných dvorech odevzdávat také zničený, špinavý nebo potrhaný textil, který by jinak vyhodili do koše čili odpadní textil sbíraný v režimu zákona o odpadech. Nádoba k jeho sběru je označena štítkem POUŽITÝ TEXTIL – ODĚVY A TEXTILNÍ MATERIÁLY KÓD 200111, tím by mělo dojít ke snížení produkce směsného odpadu.

Bezplatné je odevzdání vybraných druhů odpadu pro obyvatele metropole na kterémkoli ze sběrných dvorů v Praze. Stačí se prokázat platným občanským průkazem s trvalým pobytem na území města a nepřekročit magistrátem stanovené limity. „Naši pracovníci vždy zaevidují druh odpadu a nasměrují občany ke správnému kontejneru. Materiály, které lze opětovně použít, posíláme zpracovatelům k recyklaci. U některých komodit to ale bohužel možné není, ty proto odvážíme do ZEVO Malešice k energetickému využití,“ vysvětluje Komarnický.

Na vyšší návštěvnost zareagovaly Pražské služby ve spolupráci s městem delší otevírací dobou sběrných dvorů o sobotách. Jde o ty v ulicích Zakrytá, Klikatá, Puchmajerova, Proboštská, Pod Šancemi, Generála Šišky, Za Zastávkou, Jilemnická, Podnikatelská a Bečovská. Od května loňského roku sem mohou občané vozit odpad od pondělí do soboty od 8:30 do 18:00, v zimním čase jen do 17:00. U dalších sběrných dvorů, které v Praze provozují jiné firmy nebo organizace městských částí, se otevírací doby prodlužují postupně.

Součástí šesti sběrných dvorů hlavního města, které provozují Pražské služby, jsou i Reuse pointy. Tady je možné odevzdávat nepotřebné věci, které by jinak rovněž chybně skončily v popelnicích nebo vedle nich. „Reuse tvoří nedílnou součást cirkulární ekonomiky. Umožňuje dávat starým věcem druhou šanci,“ připomíná tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický a říká: „Předměty přijaté do Reuse pointů se objeví v aplikaci Nevyhazujto a na webu praho.nevyhazujto.cz, tam si je mohou občané rezervovat a poté vyzvednout. Na sběrném dvoře v ulici Generála Šišky testujeme od září 2023 fungování Reuse pointu v upraveném režimu, přívětivějším pro občany. Sem stačí pro cokoli přijet bez předchozí nutnosti rezervace předmětu.“

Množství přijatého odpadu od občanů a celková návštěvnost na deseti sběrných dvorech hlavního města Prahy provozovaných společností Pražské služby:

rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tun celkem 34 290 35 573 38 187 37 583 39 713 44 669 50 570 59 558 návštěvnost 187 317 189 533 203 587 213 450 220 039 216 091 231 581 264 501

(pozn.: Za 1 návštěvu se považuje 1 návoz na sběrný dvůr nehledě na počet osob. Do celkové návštěvnosti se nezapočítává návoz v rámci zpětného odběru pneumatik, elektrozařízení atp.)

Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující druhy odpadu:

objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny, zařízení domácnosti atd.), dřevo, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, kov, papír, sklo, plast, nápojové kartony a dále potom vytříděný stavební odpad, pneumatiky, jedlé oleje a tuky v umělohmotných obalech, vybrané nebezpečné odpady (jako baterie, léčiva, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.), elektrozařízení (jako lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mikrovlnné trouby, zářivky, úsporné žárovky, výbojky atd.) a také textilní odpad

Ve sběrných dvorech není možné odevzdávat:

asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod., zkažené potraviny, infekční zdravotnický materiál, cytostatika nebo například uhynulá zvířata

Do Reuse pointů mohou občané nosit:

zachovalý a funkční nábytek, knihy, obrazy, sošky, porcelán, nádobí, dětské hračky, kola, koloběžky a tak podobně

Do Reuse pointů není možné nosit:

oblečení, obuv, elektroniku, textilní nábytek, plyšové hračky pro děti, hračky pro zvířata atp.

Obecné informace ke sběrným dvorům a Reuse pointům:

https://www.psas.cz/sberne-dvory