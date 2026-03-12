Obce z Podřipska uspěly: do posuzování VRT Podřipsko prosadily dopady Terminálu Roudnice VRT

Ministerstvo životního prostředí stanovilo pro další dokumentaci celkem 21 podmínek, které se týkají například detailnějšího zpracování hlukových a rozptylových studií či dopadů stavby na krajinu a obyvatelstvo, což jsou obvykle ukládané podmínky. Zásadním úspěchem však je, že se do procesu EIA podařilo prosadit tyto závazné úkoly pro investora:
- nutnost souběžného posouzení vlivů VRT a D8,
- zpracovat dopady Terminálu Roudnice VRT,
- kamenivo či štěrkopísek - specifikovat nároky záměru na využívání surovinových zdrojů, s případnou specifikací místa těžby těchto surovin a přemístění na místa realizace záměru.
Rekordní počet připomínek
Do zjišťovacího řízení bylo podáno více než 200 vyjádření, což je u železničních staveb v České republice mimořádné číslo. Pro srovnání – například k záměru VRT Moravská brána mezi Hranicemi na Moravě a Ostravou přišlo pouze 25 vyjádření.
Takto vysoký počet připomínek podle zástupců obcí ukazuje, že způsob projednávání projektu v území ze strany investora vyvolal silnou reakci samospráv, obyvatel i dalších subjektů. Z vyjádření dotčených obcí je zároveň patrné, že většina samotnou stavbu VRT neodmítá, požaduje však odborné a transparentní posouzení jejích dopadů na region.
Novým tématem jsou dopady Terminálu Roudnice VRT
Jedním z nejvýznamnějších úspěchů Sdružení měst a obcí Koridor D8 ve zjišťovacím řízení je skutečnost, že se podařilo prosadit závazný požadavek na zpracování dopadů Terminálu Roudnice VRT, který může zásadně proměnit dopravní i rozvojové vztahy v celém Podřipsku. Toto téma bylo loni otevřeno společnou pozicí 29 měst a obcí a v projektové přípravě komplexní analýza vlivu stavby dosud chyběla.
V závěrech zjišťovacího řízení se zároveň nově objevuje důraz na potřebu souběžného posouzení dopadů VRT a plánovaného rozšíření dálnice D8. Přestože oba projekty mohou mít v regionu významné kumulativní vlivy, ani toto téma dokumentace předložená investorem dosud nezohledňovala.
Obce požadují dodržení Memoranda
Dotčené samosprávy zároveň připomínají, že další příprava projektu by měla probíhat v souladu s Memorandem o spolupráci při realizaci vysokorychlostních tratí, které bylo uzavřeno mezi obcemi, Ministerstvem dopravy, Správou železnic, ŘSD a dalšími partnery, které pro region vyjednalo Sdružení měst a obcí Koridor D8.
„Rekordní počet připomínek ukazuje, že obce chtějí být skutečnými partnery při přípravě tak zásadního projektu, jakým je VRT. Samosprávy, který se stavba týká, očekávají otevřený dialog a respekt k dohodám, které byly uzavřeny v Memorandu o spolupráci. Pokud se jimi bude investor řídit, může být další příprava projektu výrazně rychlejší,“ říká Martin Klečka, předseda Sdružení měst a obcí Koridor D8.
V následující fázi musí Správa železnic zpracovat podrobnou dokumentaci EIA, která se bude detailně zabývat dopady stavby na životní prostředí, krajinu i obyvatele regionu při zohlednění podmínek ministerstva a dosud došlých 200 připomínek. Teprve na základě předložení této dopracované dokumentace znovu k připomínkám vydá ministerstvo závazné stanovisko EIA k projektu.
Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) tak jen potvrzuje, že není odpůrcem výstavby VRT, ale požaduje, aby byla celá trasa transparentně a participativně projednána. Zároveň je nezbytné její komplexní posouzení – s ohledem na územní rozvoj, krajinu i dopady na obce.
KONTAKT:
Ing. Martin Klečka, Ph.D.
předseda Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8)
+420 608 029 700
martin.klecka@koridord8.cz