Obchod nefunguje tak, jak si myslíme – konference Sales Management 2026 ukáže proč a co s tím.

„Obchod dnes nevypadá tak, jak si myslíme. A právě proto často nefunguje.“ Konference nabídne realistický pohled na to, co se v obchodních týmech skutečně děje, mimo prezentace, reporty a tabulky.
Od iluze řízení k realitě výkonu
Program otevře témata, která většina firem řeší, ale jen málokterá je má skutečně pod kontrolou.
Jaroslav Salva (Basic Principles) ukáže, proč firmy často neumí definovat, co znamená „dobrý obchodník“, a jak tento problém ovlivňuje nábor i výkon týmů.
Tereza Korecká (NextPV Services) ve své prezentaci nabídne případovou studii budování obchodní akvizice od nuly v situaci, kdy neprodáváte komoditu, ale expertizu, za kterou klient nese reálné riziko.
Na to naváže rozhovor Fares Měchury (Saleshero) a Petra Sobotky (wflow), kteří rozeberou rozdíl mezi „řízeným obchodem“ a realitou, tedy proč firmy věří reportům, které neodrážejí skutečnost.
Jiří Horáček se zaměří na momenty, kdy se obchod láme, a Paulína Banská (Banska & Co. Sales Detectives) ukáže, kde firmám nejčastěji unikají tržby.
Jak vyhrávat dealy a škálovat obchod
Druhá část konference přinese konkrétní přístupy, jak obchod skutečně zlepšit.
Petr Zelenka (Hackerly) představí koncept „Buying as a Service“ a ukáže, jak vyhrávat zakázky i ve chvíli, kdy se o nich rozhoduje bez vás.
Robin Švaříček (Škoda X) nabídne pohled na obchod v prostředí korporátní inovace, kde klasický sales přístup často selhává.
Jan Moravec (Salesforce) se zaměří na to, jaké digitální nástroje mají pro obchodníky skutečný přínos a jak se vyhnout zahlcení technologiemi bez dopadu na výkon.
Silným tématem letošního ročníku je také využití AI v obchodě. Pavel Fáček (Skilldriver) představí praktické využití AI avatarů v obchodním procesu a Anna Bohoněk (Fameplay.ai) ukáže, jak firmy začínají pracovat s AI hlasem jako novým nástrojem pro škálování komunikace.
Co skutečně rozhoduje o úspěchu v sales
Závěrečná část konference přinese datový pohled na realitu obchodu.
František Školník (Saleskit) představí výsledky analýzy více než 300 firem a ukáže, kde vzniká rozdíl mezi očekáváním a skutečným výkonem obchodních týmů.
Panelová diskuse „Build the Skill v praxi“ pod vedením Alexandera Raimana (Saleshero) se zaměří na klíčovou otázku: kde končí role nástrojů a začíná skutečný výkon obchodníků. Diskuse ukáže, kdy technologie výkon zvyšují a kdy naopak vytvářejí jen iluzi kontroly.
Silní partneři, silná praxe
Za konferencí stojí partneři, kteří patří mezi firmy aktivně ovlivňující podobu moderního obchodu a rozvoje obchodních týmů. Mezi hlavní partnery letošního ročníku patří Salesforce, Skilldriver a Saleskit. Právě jejich zkušenosti z každodenní praxe pomáhají otevírat témata, která dnes firmy skutečně řeší, od efektivního řízení obchodních týmů přes využití AI až po práci s daty a zákaznickou zkušeností.
Sales Management propojuje již 6 let obchodní ředitele, manažery, obchodníky i business lídry z různých oborů. Vedle inspirativního programu nabídne také prostor pro otevřené diskuse, sdílení zkušeností a setkání lidí, kteří obchod každý den reálně tvoří.
O konferenci Sales Management 2026
Konference je určena obchodníkům, sales manažerům a lídrům, kteří chtějí zlepšit výkon svých týmů a lépe porozumět proměnám současného B2B obchodu. Letošní ročník se zaměřuje na propojení obchodních dovedností, procesů a technologií v prostředí, kde roste vliv dat a umělé inteligence.
Více informací: www.sales-management.cz