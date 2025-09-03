Obchod s pohledávkami roste v Česku dvouciferným tempem, firmy se zbavují rizika

„Rychlý růst factoringového trhu v prvním pololetí 2025 je poháněn zvýšenou potřebou firem optimalizovat cash-flow a řídit jejich odběratelská rizika v nejistém ekonomickém prostředí. Firmy stále více využívají factoring jako strategický nástroj pro zajištění jejich finanční stability a optimalizaci pracovního kapitálu," uvedl Karel Nováček, místopředseda představenstva ČLFA a předseda představenstva Factoringu České spořitelny.
Z celkového objemu factoringu v prvním pololetí připadlo 72 % na bezregresní factoring (meziročně se podíl zvýšil o 12 %). Právě u této formy postoupení pohledávky přechází riziko nezaplacení faktury na factoringovou společnost. Podíl regresního factoringu, kdy při nezaplacení pohledávky zůstává riziko na straně klienta, klesl na 28 %.
„Trend růstu bezregresního factoringu potvrzuje rostoucí důraz firem na prevenci rizik a stabilitu provozního financování v nejistém ekonomickém prostředí. Vlivy jako inflace, růst počtu insolvenčních řízení nebo geopolitická nestabilita přirozeně vedou k větší opatrnosti napříč segmenty. Aktivní správa pohledávek a ochrana proti úpadku odběratelů nabývá v takovém období na důležitosti a využití bezregresního factoringu je tedy zcela logickou volbou. Zatímco dříve byl vnímán jako nákladnější alternativa, dnes firmy stále častěji oceňují jeho komplexní přínosy – od přenosu rizika přes zajištění cashflow až po úsporu interních kapacit. Bezregresní factoring se tak z nástroje pro vybrané situace stává standardní součástí finančního řízení mnoha firem,“ doplnila Dita Babincová Doleželová, předsedkyně představenstva společnosti UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia.
Necelé tři čtvrtiny factoringových kontraktů v minulém roce byly tuzemské. Přibližně 27 procent představoval exportní factoring a pouhé jedno procento připadlo na importní.
Factoring je komplexní služba, která nabízí víc než jen financování pohledávek před jejich splatností. Factoringové společnosti odkoupené pohledávky spravují a inkasují, což přináší úspory v personální a administrativní oblasti a fakticky mění fixní náklady na zaměstnance na variabilní náklad za nakupovanou službu. Factoringová společnost také může svým klientům garantovat, že za své pohledávky dostanou vždy zaplaceno, a to je v dnešní náročné ekonomické situaci velmi žádaný benefit.
Factoring na českém trhu nabízejí společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA), tedy ČSOB Factoring, Factoring KB, Factoring České spořitelny, UniCredit Factoring a Bibby Financial Services a dále také Raiffeisenbank. Všechny tyto společnosti jsou sdružené v Asociaci factoringových společností (AFS). Členy AFS jsou také komerční pojišťovny Allianz Trade, Atradius, Coface a Credendo.
O České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)
ČLFA je zájmovým sdružením finančních institucí, které poskytují služby financování v oblasti finančního a operativního leasingu, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoring. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu.
V současné době má 35 členů. Více na: http://www.clfa.cz/
Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace