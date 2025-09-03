Obchod s pohledávkami roste v Česku dvouciferným tempem, firmy se zbavují rizika

Autor:
  12:52
Praha 3. září 2025 (PROTEXT) - V prvním pololetí letošního roku pokračoval vysoký zájem o odkup pohledávek z podnikatelské činnosti. Factoringové společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) a v Asociaci factoringových společností (AFS) za prvních šest měsíců 2025 odkoupily pohledávky za 158 miliard korun, což znamená meziroční nárůst o 13 procent.

„Rychlý růst factoringového trhu v prvním pololetí 2025 je poháněn zvýšenou potřebou firem optimalizovat cash-flow a řídit jejich odběratelská rizika v nejistém ekonomickém prostředí. Firmy stále více využívají factoring jako strategický nástroj pro zajištění jejich finanční stability a optimalizaci pracovního kapitálu," uvedl Karel Nováček, místopředseda představenstva ČLFA a předseda představenstva Factoringu České spořitelny.

Z celkového objemu factoringu v prvním pololetí připadlo 72 % na bezregresní factoring (meziročně se podíl zvýšil o 12 %). Právě u této formy postoupení pohledávky přechází riziko nezaplacení faktury na factoringovou společnost. Podíl regresního factoringu, kdy při nezaplacení pohledávky zůstává riziko na straně klienta, klesl na 28 %.

„Trend růstu bezregresního factoringu potvrzuje rostoucí důraz firem na prevenci rizik a stabilitu provozního financování v nejistém ekonomickém prostředí. Vlivy jako inflace, růst počtu insolvenčních řízení nebo geopolitická nestabilita přirozeně vedou k větší opatrnosti napříč segmenty. Aktivní správa pohledávek a ochrana proti úpadku odběratelů nabývá v takovém období na důležitosti a využití bezregresního factoringu je tedy zcela logickou volbou. Zatímco dříve byl vnímán jako nákladnější alternativa, dnes firmy stále častěji oceňují jeho komplexní přínosy – od přenosu rizika přes zajištění cashflow až po úsporu interních kapacit. Bezregresní factoring se tak z nástroje pro vybrané situace stává standardní součástí finančního řízení mnoha firem,“ doplnila Dita Babincová Doleželová, předsedkyně představenstva společnosti UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia.

Necelé tři čtvrtiny factoringových kontraktů v minulém roce byly tuzemské. Přibližně 27 procent představoval exportní factoring a pouhé jedno procento připadlo na importní.

Factoring je komplexní služba, která nabízí víc než jen financování pohledávek před jejich splatností. Factoringové společnosti odkoupené pohledávky spravují a inkasují, což přináší úspory v personální a administrativní oblasti a fakticky mění fixní náklady na zaměstnance na variabilní náklad za nakupovanou službu. Factoringová společnost také může svým klientům garantovat, že za své pohledávky dostanou vždy zaplaceno, a to je v dnešní náročné ekonomické situaci velmi žádaný benefit.

Factoring na českém trhu nabízejí společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA), tedy ČSOB Factoring, Factoring KB, Factoring České spořitelny, UniCredit Factoring a Bibby Financial Services a dále také Raiffeisenbank. Všechny tyto společnosti jsou sdružené v Asociaci factoringových společností (AFS). Členy AFS jsou také komerční pojišťovny Allianz Trade, Atradius, Coface a Credendo.

Detailní informace k financování domácností a podnikatelů vám na vyžádání rádi poskytneme nebo je naleznete v sekci Statistiky na webových stránkách www.clfa.cz.

 

O České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)

ČLFA je zájmovým sdružením finančních institucí, které poskytují služby financování v oblasti finančního a operativního leasingu, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoring. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu.

V současné době má 35 členů. Více na: http://www.clfa.cz/

 

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Ve Valašském Meziříčí tvořilo na konci prázdnin 35 streetartových umělců

Do Valašského Meziříčí na Vsetínsku přijelo na konci prázdnin 35 streetartových umělců z různých míst Česka. Na stovkách metrů dlouhé zdi oddělující průmyslový...

3. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Ústečtí radní schválili zakázku na projekt pro plánovanou opravu panelových domů

Ústečtí radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace a dalších podkladů pro plánovanou rekonstrukci dvou panelových domů v...

3. září 2025  13:09,  aktualizováno  13:09

Litomyšl pro příští rok upravuje podmínky literární rezidence se stipendiem

Litomyšl pro příští rok upravuje podmínky takzvané literární rezidence, kdy město na měsíc poskytne zázemí pro autorskou tvorbu vybranému spisovateli či...

3. září 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

Game of Artists: Další kolo živé umělecké soutěže už 4. září v Paláci Adria

3. září 2025  14:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně modernizovala Centrum digestivní endoskopie v budově interny. Centrum nabízí více vyšetřoven, moderní dospávací pokoj i nové přístrojové vybavení. Zdravotníci...

3. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Plzně, která se ztratila v úterý

Policie dnes vyhlásila pátrání po patnáctileté dívce z Plzně. Naposledy byla viděna v místě svého bydliště v úterý odpoledne. Měla pak odjet autobusem za...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Kynšperk nad Ohří zahájil rekonstrukci předmostí u dřevěné lávky přes řeku Ohři

V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku začala rekonstrukce betonových předmostí u kryté dřevěné lávky přes Ohři za 24 milionů korun. ČTK to řekl starosta Marek...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.

3. září 2025  14:12

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského se představí v kladenském zámku

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského (1920 - 1981) se představí v kladenském zámku. Vernisáž stálé expozice bude 18. září. Přípravy včetně obnovy exponátů...

3. září 2025  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.