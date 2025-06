Obchodní ředitel ELDIS: Trendem jsou malé, výkonné a mobilní radary

Trendem je podle Vojáčka tlak na udržitelnost, co se týče civilního sektoru. "A ve vojenském sektoru v oblasti radarů, které my vyrábíme v ELDIS Pardubice, je to požadavek na jejich mobilitu. To znamená, aby ten radar se dal v poměrně krátkém času přemístit a instalovat na mobilním letišti,“ upřesňuje generální ředitel.

Souvisí to s požadavky armád v situacích, kdy zasažena kritická infrastruktura. "Letiště sem patří, a proto potřebují v krátkém čase vystavět mobilní letiště, aby bylo schopné akce.“

Videosestřih s možností volby anglických titulků si můžete prohlédnout ZDE.

Odběrateli výrobků pardubické firmy jsou všechna řízení letového provozu na světě. "Hodně aktivní jsme v Asii, například v Indii pokrýváme 99 procent vzdušného prostoru Indie. Když se podíváte do mapy, je to opravdu obrovské území,“ připomíná Vojáček.

Jako technologická firma investuje ELDIS hodně do lidí. "Zintenzivnil jsme nábor a jsme během roku zvýšili počet zaměstnanců zhruba o třetinu. Zároveň stavíme novou výrobně administrativní budovu přímo v Pardubicích.“ Poptávaných profesí je celá plejáda. "Máme silný technický útvar, kde je dneska asi 110 lidí, a ti vyvíjejí radary. Máme vlastní výrobu se soustružníky, obráběči, svářeči. Máme vývojáře hardwaru,“ vypočítává Vojáček.