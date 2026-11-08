Obchvat Náchoda roste, provoz je omezen

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  21:44
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Náchod 8. listopadu 2026 (PROTEXT) - Dopravní komplikace a stavby, to není pro Náchod nic nového. Řidiči musí počítat s dalším omezením. Tentokrát se týká Polské ulice v Bělovsi, těsně před hranicemi s Polskem. Žádná úplná uzavírka ale nehrozí. Provoz zůstane zachovaný v obou směrech, přesto je dobré počítat s časovou rezervou.

Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: "V souvislosti s výstavbou obchvatu jsme zahájili práce na kanalizaci, a to v pondělí 26. října. Práce potrvají až do května příštího roku. Po celou dobu prací bude provoz zachován v obou směrech, a to v režimu 1+1."

Jan Birke (Jan Birke pro Náchod), starosta, Náchod: "Provoz je plynulý. V v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek, kdy najíždí zboží, je doprava hustá, ale nedochází k žádnému problému. Přes zimu, kdy se bude dělat nájezd na obchvat, tak dojde k omezení provozu, aby měli stavaři víc prostoru a začali dělat nájezd na mezinárodní komunikaci."

Výstavba samotného obchvatu mezitím běží naplno na několika místech.

Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: "V tuto chvíli pokračujeme v zemních pracích, hrubých zemních pracích, na mostech i v obou tunelech."

Jan Birke (Jan Birke pro Náchod), starosta, Náchod: "V tuto chvíli neregistrujeme žádnou komplikaci a všechno běží podle harmonogramu."

Obchvat by měl být hotový v roce 2028. Z Náchodu by měl odvést část tranzitní dopravy. Podle ŘSD městem denně projede téměř 19.000 vozidel.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59972.

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