Obchvat Náchoda roste, provoz je omezen

Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: "V souvislosti s výstavbou obchvatu jsme zahájili práce na kanalizaci, a to v pondělí 26. října. Práce potrvají až do května příštího roku. Po celou dobu prací bude provoz zachován v obou směrech, a to v režimu 1+1."
Jan Birke (Jan Birke pro Náchod), starosta, Náchod: "Provoz je plynulý. V v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek, kdy najíždí zboží, je doprava hustá, ale nedochází k žádnému problému. Přes zimu, kdy se bude dělat nájezd na obchvat, tak dojde k omezení provozu, aby měli stavaři víc prostoru a začali dělat nájezd na mezinárodní komunikaci."
Výstavba samotného obchvatu mezitím běží naplno na několika místech.
Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: "V tuto chvíli pokračujeme v zemních pracích, hrubých zemních pracích, na mostech i v obou tunelech."
Jan Birke (Jan Birke pro Náchod), starosta, Náchod: "V tuto chvíli neregistrujeme žádnou komplikaci a všechno běží podle harmonogramu."
Obchvat by měl být hotový v roce 2028. Z Náchodu by měl odvést část tranzitní dopravy. Podle ŘSD městem denně projede téměř 19.000 vozidel.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59972.