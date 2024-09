Obchvat okolo Hořovic uleví městu od kamionové dopravy

Jan Skopeček (ODS), radní města Hořovice: „Kamionová tranzitní doprava, která teď často míří přes centrum města, bude mít teď volnější cestu mimo město a mimo místa, kde lidé žijí. Myslím si, že tady jsou dodrženy všechny regulace a pravidla v tom, aby ta stavba byla dostatečně daleko od obytné zóny, čili myslím si, že to Hořovicím jednoznačně pomůže.“

Karel Bendl (ODS), středočeský radní pro dopravu: „Tím, že jsme předali staveniště, tak je stavba vlastně zahájena, to znamená, že v tom pruhu, který vidíte už může zhotovitel zahájit stavbu. Ta by měla trvat jeden a půl roku, ale bylo tu řečeno, že možná bude zprovozněna o něco dříve. Je to samozřejmě strategicky velmi důležitá stavba, která uleví tranzitní dopravě, vlastnímu městu Hořovice, ale především také tranzitu po celém Středočeském kraji.“

Obchvat bude mít v první fázi délku 1,4 kilometru, jeho výstavba ale nebude jednoduchá.

Aleš Čermák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje: „Má čtyři úrovňová křížení, dva mosty, lávku pro pěší, takže je to technicky náročnější stavba, nicméně regionálně velice významná a my jsme rádi, že odvede tranzitní dopravu z Hořovic a pomůže tím lepšímu životnímu prostředí pro obyvatele a samozřejmě bude mít i pozitivní vliv na rozvoj města.“

Tento úsek je ale jen první částí obchvatu. Navazující jihovýchodní obchvat je ale zatím jen ve formě studií a bude se ještě trasovat a zadávat do projekční přípravy, pokud s tím orgány Středočeského kraje budou souhlasit. Co se týká první etapy, ideálně by se obchvat mohl otevírat už během listopadu příštího roku.

Zdroj: POLAR televize Ostrava