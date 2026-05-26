Obchvat v Drahelčicích by měl stát do konce listopadu

Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „V okolí Drahelčic stavíme obchvat, který bude napojen na exitu 5 dálnice D5 u Rudné. Obejde obec a dále pokračuje k Úhonicím. Celá stavba vyjde na více než 125 milionů korun a hotovi bychom měli být na konci listopadu letošního roku.“
Délka úseku je jeden kilometr, začíná kruhovou křižovatkou a končí druhou kruhovou křižovatkou, ze které se bude napojovat na stávající dálnici D5. Bude to standardní dvoupruhová silnice.
Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „Nový obchvat by měl především přispět k bezpečnějšímu a klidnějšímu životu obyvatel obce, neboť odvede těžkou tranzitní dopravu, která v tomto regionu je.“
Aktuálně v místě žádná větší dopravní omezení neplatí.
Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „Řidiči mohou neustále využívat starý průtah obcí, nicméně na letní prázdniny, tedy na červenec a srpen silnici mezi Drahelčicemi a Úhonicemi uzavřeme, neboť stavební firma bude stavět okruží křižovatku, která právě napojí ten nový obchvat.“
Tento termín byl zvolen po dohodě s ROPIDEM, protože se jedná především o školní autobusy a nebyla tak narušena doprava dětí do škol. Z nového kruhového objezdu, který se vybuduje, vyroste i silnice směrem k novému objektu Státní tiskárny cenin, která ho staví nedaleko. Státní tiskárna cenin zároveň přispěla na financování projektu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava