Obcí Jedlí na Šumpersku neprojedete, stavbaři varují, aby si tudy nikdo cizí cestu nezkracoval

Zdeněk Axmann (nez.), starosta obce Jedlí: "Úsek přes Jedlí je dlouhý 2,6 kilometru. Dopravní omezení jsou hlavně kvůli kamionové dopravě, která by tudy neprojela. Oficiální objížďka je stanovena přes Drozdov a další objížďka tím pádem vede přes Horní Studénky na Štíty po silnici III. třídy."

Zejména cesta přes Drozdov, je ale, když napadne sníh, obtížně sjízdná. Kvůli členitému terénu a úzké vozovce plné zatáček.

Zdeněk Axmann (nez.), starosta obce Jedlí: "S dopravou pro místní není žádný problém. Mají v obci přístup skoro všude volný, pokud se zrovna nekope jejich ulice. Z hlediska šířky vozovky jsou různá omezení, která samozřejmě občané snášet musí."

Ladislav Chmelař, stavbyvedoucí: "Do pěti stupňů můžeme pracovat, je to závislé na obsypávání potrubí a na pokládce samotné. Od mínus pěti stupňů až do mínus patnácti stupňů už téměř končíme. Půda je promrzlá a stavební práce se musí přerušit."

I když místní ke svým domům s opatrností projedou, stavbaři varují, aby si tudy nikdo cizí cestu nezkracoval. A respektoval uzavírku. V dalším období tady dopravní komplikace ještě přibudou.

Ladislav Chmelař, stavbyvedoucí: "Protože průjezd kolem výkopu je nebezpečný a parametry komunikace neumožňují objízdné místo tak, aby zbýval dostatečně široký jízdní pruh kvůli průjezdu. Tedy nebezpečí tam hrozí a nám to ztěžuje práci a vzniká tam bezpečnostní riziko."

Zdeněk Axmann (nez.), starosta obce Jedlí: "Během měsíce dubna bude uzávěra pro autobusy a omezení vlivem toho, že budeme kopat překopy k jednotlivým domům. Půjde o příčné řezy přes silnici, která tak bude neprůjezdná."

Úplná uzavírka silnice přes Jedlí kvůli výstavbě kanalizace má skončit 31. srpna 2025. Pak ale přijde další dopravní omezení. Olomoucký kraj tady následně opraví celou svoji krajskou komunikaci.

Zdroj: POLAR televize Ostrava